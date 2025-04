GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 21 aprile 2025. Le stelle si presentano con energie diverse per ogni segno e ci accompagnano verso una giornata fatta di emozioni, riflessioni e opportunità. Il segno del giorno è il Capricorno, protagonista di un cielo ricco di positività e belle occasioni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa riserva la giornata per ciascun segno zodiacale.​

Ariete

Giornata che richiede un cambio di rotta, soprattutto nei momenti in cui vi sembrerà che tutto vi sfugga di mano. La fortuna non è assente, ma si cela dietro qualche rinuncia e alcune scelte che potrebbero sembrarvi controintuitive. Accettare che non tutto sia sotto il vostro controllo è già un primo passo verso un piccolo colpo di scena positivo.

Toro

La presenza di Mercurio nel vostro segno vi aiuta ad affrontare con lucidità e razionalità le questioni economiche o pratiche, ma vi allontana da quella spontaneità che spesso attira la fortuna. Una decisione presa con troppo rigore rischia di farvi perdere un’occasione interessante. Sarà importante dosare razionalità e intuito.​

Gemelli

Comunicazione al centro di tutto. Attenzione a come esprimete ciò che pensate: Mercurio retrogrado potrebbe creare malintesi. Meglio essere chiari e pazienti. In amore, torna un vecchio interesse.​

Cancro

Un’occasione di crescita personale si presenta sul lavoro. Non abbiate paura di uscire dalla zona di comfort. In amore, cercate di non trattenere le emozioni: parlatene con chi amate.​

Leone

Settimana passionale, ma anche intensa. Le emozioni si accendono facilmente, sia in senso positivo che negativo. Canalizzate la vostra energia in progetti creativi.​

Vergine

Serve equilibrio tra doveri e benessere. Il corpo vi chiede di rallentare. Se avete trascurato la salute o il riposo, è il momento di rimettervi in pari. Sul lavoro, buone notizie in arrivo.​

Bilancia

Relazioni al centro, tra conferme e sorprese. Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. È il momento di ascoltare il cuore e non solo la testa. Progetti condivisi favoriti.​

Scorpione

La Luna piena nel vostro segno amplifica tutto: emozioni, desideri, intuizioni. Potreste avere un momento di svolta personale. Ascoltate il vostro intuito e agite con coraggio.

Sagittario

Serve concentrazione per non disperdere energie. La vostra mente è vivace ma rischia di saltare da un’idea all’altra. L’amore vi regala leggerezza, approfittatene per vivere il momento.​

Capricorno – Segno del giorno

Stabilità in arrivo dopo settimane agitate. Sul lavoro raccogliete i frutti di scelte fatte con disciplina. In amore, meglio non rimandare un discorso importante. Un pomeriggio a Scansano, tra vino e tradizioni locali, potrebbe regalarvi piacevoli emozioni.​

Acquario

Creatività e intuizione al massimo. Settimana ideale per sperimentare, proporre idee e farsi notare. In amore, se qualcosa non vi convince, è il momento di chiarire.​

Pesci

Sensibilità aumentata e sogni rivelatori. Ascoltate le emozioni, anche quelle scomode: hanno qualcosa da dirvi. In amore, un gesto romantico potrebbe cambiare l’atmosfera.​