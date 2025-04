BAGO DI GAVORRANO – Aggiornamento ore 16:17 – Un uomo è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 aprile, a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Bagno di Gavorrano, nel territorio comunale di Gavorrano. L’autovettura sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo all’interno del canale Rigiolato.

News – ore 15:24 – Un uomo di 57 anni è stato trasferito in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel comune di Gavorrano, sulla vecchia Aurelia.

L’incidente è avvenuto alle 13.30. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Follonica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

L’uomo che si trovava nell’auto coinvolta nell’incidente è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice.