La squadra del distaccamento di Follonica è intervenuta dopo la segnalazione dell’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, anch’essi presenti sul posto. Una volta giunti, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le opportune verifiche per accertarsi che all’interno del veicolo non vi fossero persone.

Confermata l’assenza di feriti gravi e verificata la posizione del mezzo nel letto del corso d’acqua, è stato richiesto il supporto dell’autogru proveniente dalla sede centrale di Grosseto per procedere al recupero del veicolo. Il mezzo è stato quindi sollevato e riposizionato sulla carreggiata, dove è stato successivamente rimosso da un carro attrezzi.

L’intervento si è reso necessario non solo per ragioni di sicurezza stradale, ma anche per evitare il rischio di sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti e per garantire il regolare deflusso delle acque nel canale.

Gli occupanti del veicolo, che si trovava nel fosso probabilmente già dalla notte precedente, sono risultati fortunatamente incolumi, riportando solo lievi

guarda tutte le foto 4



Incidente nella notte: auto finisce nel canale. È la seconda in due giorni. Indagano i carabinieri

escoriazioni.