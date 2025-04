GROSSETO – Sono molti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando per la morte di Papa Francesco Bergoglio.

La prima è la Diocesi di Grosseto che dice: «La Chiesa di Grosseto si unisce nella preghiera alla Chiesa universale per la morte del nostro Papa Francesco, nella gratitudine al Signore per il suo instancabile ministero. Invitiamo tutti alla preghiera perché il Risorto accolga il suo servo nella gioia del paradiso».

L’Anpi provinciale attraverso il suo presidente Giulio Balocchi scrive: «Con partecipato e deferente omaggio desideriamo dare il nostro ultimo saluto a Papa Francesco, figura di indubbio spessore e di qualità umane oltre che carismatiche per saggezza, prestigio e fascino. Sicuramente non eravamo d’accordo su tutto, ma riconosciamo l’impegno profuso per riportare la Chiesa Cattolica più vicina agli ultimi, alla povera gente. E desideriamo particolarmente ricordare il suo impegno per la pace ed il disarmo in ogni luogo della terra, libero da conformismi e da schieramenti di parte. Fino all’ultimo ha spronato i Governanti ed i bellicosi a trovare la strada della riconciliazione, togliendo dal dramma e dalla morte centinaia di migliaia di civili inermi, che sono le vere vittime delle guerre. L’auspicio di tutti è che il suo successore prosegua il cammino intrapreso da Papa Francesco sulla via della pace e della giustizia sociale».

L’onorevole del Pd Marco Simiani aggiunge: «Papa Francesco è stato un faro di speranza e giustizia, un pontefice che ha incarnato l’umiltà e la vicinanza agli ultimi. Il suo impegno per la pace, la difesa dei più deboli e la lotta contro ogni forma di ingiustizia, il suo impegno per i più poveri e deboli, rimarranno per sempre nel cuore di milioni di persone. n un mondo lacerato da conflitti e disuguaglianze, la sua voce ha rappresentato un richiamo costante alla solidarietà, al dialogo e alla fratellanza. Il suo coraggio nel denunciare le ingiustizie e nel promuovere una Chiesa più aperta e inclusiva ha lasciato un segno indelebile nella storia. Oggi, più che mai, sentiamo il dovere di raccogliere il suo testimone e di continuare a lavorare per un mondo più giusto e umano, seguendo l’esempio che ci ha lasciato».