GROSSETO — La Maremma torna a far parlare di sé nel panorama equestre nazionale grazie a due fuoriclasse che hanno lasciato il segno ai Campionati Italiani Assoluti di salto ostacoli di Cervia: Emilio Bicocchi e Gabriele Grassi. Due nomi noti, due veri ambasciatori della tradizione maremmana, capaci di imporsi tra i migliori con determinazione, esperienza e classe (nella foto da sinistra Bicocchi e Grassi).

Emilio Bicocchi ha sfiorato il titolo, chiudendo con un brillante secondo posto. Veterano delle grandi competizioni internazionali, ha messo in mostra la sua consueta eleganza in sella e una solidità tecnica da manuale. Il cavaliere dell’Aeronautica militare ha affrontato ogni tracciato con la consapevolezza e la lucidità di chi sa come si gioca ad alti livelli.

Poco più indietro in classifica, ma assolutamente protagonista, Gabriele Grassi ha conquistato un prestigioso quinto posto. Non una sorpresa per chi lo conosce: Grassi, infatti, è un cavaliere di grande esperienza, già protagonista ai Campionati del Mondo di Lexington nel 2010. A Cervia ha confermato ancora una volta il suo valore, unendo grinta, tecnica e una profonda sintonia con il suo cavallo.

Due maremmani, due percorsi diversi ma paralleli, accomunati da una passione che affonda le radici nella storia della loro terra. La Maremma, da sempre culla di cavalieri e cavalli, si ritrova così rappresentata nel Gotha dell’equitazione italiana da due “eredi dei butteri” che non smettono di far sognare.

Il podio di Cervia è un tributo alla loro costanza, al talento e a una cultura equestre che continua a produrre eccellenze.