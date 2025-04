ORBETELLO – L’Anpi Costa d’Argento sta preparando la festa per l’80esimo anniversario della Liberazione, venerdì 25 Aprile. Il festeggiamento avrà luogo nel parco dell’Ex Idrosccalo di Orbetello, nella zona antistante al Circolo Bocciofilo, dalle 12:30 h fino alle 18:30 h. Dalle ore 14:00 in poi la festa della Liberazione è aperta a tutti.

Apre il festeggiamento un pranzo sociale per gli iscritti dell’Anpi, con la tradizionale pastasciutta antifascista. È per la prima volta che rinasce questa tradizione popolare a Orbetello, che risale agli anni della seconda guerra mondiale quando fu celebrata come espressione di gioia e di entusiasmo dalla popolazione speranzosa nella fine della dittatura.

“Vogliamo includere tutti nel programma pomeridiano, che sarà offerto gratuitamente – comunica il direttivo della sezione Costa d´Argento -. Sono invitati tutti cordialmente, le famiglie con bambini, anziani e giovani, di venire nel parco e di festeggiare insieme a noi”.

Ore 15 sono programmati interventi relativi all´importanza storica della festa nazionale del 25 aprile, parleranno Luciana Rocchi, fondatrice dell’Isgrec e professoressa di Storia e Filosofia, Fosia Rejem e Stella Traupe e Francesco Bellumori del collettivo Kairòs, ricordandoci che la Festa del 25 aprile è ugualmente l’anniversario della Resistenza ed è dedicata al valore dei partigiani che contribuirono alla liberazione del Paese. Non mancheranno letture di Resistenza e Pace, giochi ed intrattenimenti per i bambini e un workshop creativo per ogni età. Atteso da tutti è il concerto di Accordi & Disaccordi, una garanzia di allegria e di divertimento. Il direttivo Anpi Costa d´Argento ringrazia di cuore i musicisti della banda che suoneranno gratuitamente per la causa. Sarà presente la CRI a supporto della manifestazione, così come la Racchetta di Capalbio.

Un particolare ringraziamento va ai ragazzi del Istituto Professionale Enogastronomico di Orbetello, che aiuteranno con il servizio a tavola e con l’accoglienza. “Ne siamo felici – dice la presidente dell’Anpi Costa d’Argento Stefanie Traupe -, aspettiamo ben 100 iscritti più i numerosi volontari che hanno prenotato per questo pranzo. E ringraziamo in primis i nostri iscritti che ci stanno dando una grande mano nelle preparazioni di questo evento ambizioso, visto che la nostra sezione è nata solo pochi mesi fa” Completa il programma della giornata festiva una “Pedalata per la libertà”, organizzata dalla Casa del Ciclo di Orbetello per la mattina del 25 aprile.

“Un elemento importante del nostro festeggiamento sarà l ´azione dell´ action painting – sottolinea Traupe -. Vogliamo dipingere insieme un grande telo, e ogni partecipante della festa è invitato di lasciare la sua traccia di colore sul telo. Alla fine l´opera diventerà una testimonianza della nostra celebrazione della Liberazione, espressione di gioia, di speranza, di individualità e di comunità – non da ultimo un’espressione democratica di partecipazione. La democrazia attinge la sua forza nel rispetto di questi valori. E noi la vogliamo dipingere di molti colori”.