GROSSETO – La giornata di Pasqua in Maremma si presenta con cieli nuvolosi e possibilità di piogge sparse, mentre per Pasquetta si prevedono condizioni meteorologiche più favorevoli, con schiarite e temperature in aumento.

Pasqua instabile: attenzione ai rovesci pomeridiani

Oggi, domenica 20 aprile, la Maremma è interessata da cieli molto nuvolosi con possibilità di piogge sparse, soprattutto nel pomeriggio. I venti sono deboli-moderati di Scirocco, con rinforzi su costa e Arcipelago. Le temperature sono in lieve aumento, con massime intorno ai 20°C e minime sui 12°C. Il mare si presenta mosso.

Pasquetta più serena: schiarite e temperature in aumento

Lunedì 21 aprile, la giornata di Pasquetta, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto al mattino per nubi basse sulle zone interne, ma nel pomeriggio si avranno schiarite sul litorale e possibili locali rovesci o brevi temporali, più probabili sulle zone appenniniche. I venti saranno deboli variabili, con Maestrale moderato nel pomeriggio su costa e Arcipelago. Le temperature sono in aumento, con massime intorno ai 22°C e minime sui 9°C. Il mare sarà tra poco mosso e mosso.

Temperature e condizioni nelle diverse zone della provincia

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): Oggi cieli molto nuvolosi con possibilità di piogge sparse nel pomeriggio; temperature massime intorno ai 20°C. Domani schiarite nel pomeriggio e temperature in aumento fino a 22°C.

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): Oggi cieli molto nuvolosi con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Domani cielo molto nuvoloso al mattino con schiarite nel pomeriggio; temperature in aumento.

Zona dell’Amiata: Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; non sono previste piogge. Domani cielo molto nuvoloso al mattino con possibilità di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio; temperature in aumento.

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): Oggi cieli molto nuvolosi con possibilità di piogge sparse nel pomeriggio; temperature massime intorno ai 20°C. Domani schiarite nel pomeriggio e temperature in aumento fino a 22°C.

Allerta meteo

Per oggi, domenica 20 aprile, è in vigore un’allerta gialla per temporali in Toscana dalle 14:00 alle 19:59. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di aggiornarsi sulle eventuali evoluzioni.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo