GROSSETO – Vittoria d’oro in chiave playoff per la Gea Basketball Grosseto che supera 79-72 la Laurenziana Firenze, al termine di un incontro complicato, che i ragazzi di Marco Santolamazza hanno portato a casa con una bella prestazione corale (foto Venezia). Gran cambio di marcia nella ripresa e alcune prestazioni di gran qualità tra le fila biancorosse, come nelle giocate di Scurti (miglior realizzatore con 20 punti), Liberati, Ense e Biagetti.

“Vittoria pesantissima – ha commentatco Santolamazza – come previsto non è stata passeggiata, ma l’abbiamo portata a casa con una prestazione di gruppo, la voglia di vincere contro un avversario che ha tirato con percentuali altissime nel primo tempo. Non abbiamo però fatto ancora niente e dobbiamo rimanere concentrati per la gara insidiosa di sabato prossimo a Calenzano per conquistare un posto tra le prime otto”.

Soddisfatto anche il presidente David Furi: “Successo bellissimo, fortemente voluto, con una rosa piena di acciacchi e infortuni che ha stretto i denti per portare a casa tre punti fondamentali”.

Nel primo quarto la Laurenziana guadagna subito cinque punti di margine (3-8), peraltro immediatamente recuperati (8-8). I fiorentini riescono a fuggire nuovamente via, fino al + 7 (18-25), che diventano cinque al primo riposo, dopo il canestro da sotto di Liberati. Nel secondo periodo il quintetto ospite continua a esprimersi a ottimi livelli arrivando a mettere insieme di dieci punti (25-35), anche con molti contropiedi. Coach Santolamazza sistema la difesa e la squadra punto dopo punto si avvicina, fino al sorpasso di Scurti a 2′ dall’intervallo lungo (41-40). Un tesoretto che viene mantenuto. Nella ripresa Liberati e Scurti, con quattro punti a testa, firmano il massimo vantaggio grossetano sul +8 (51-43) con un parziale di 8-1. Laurenziana, con due penetrazioni di Fanfani e la tripla di Rinaldi, si porta a -3, ma Biagetti riporta Grosseto a +5.

Due canestri da sotto di Firenze, in risposta a Romboli, riaprono immediatamente il match (59-56) a 1’10 dall’inizio del quarto periodo. Le triple di Albini e Berti fanno cambiare padrone alla casa a 6′ dalla sirena (62-65). Scurti, con quattro liberi e un tiro da due risponde alla Laurenziana, firmando prima il 67-67, poi il 69-67 con poco meno di 5′ da giocare. Liberati con due belle conclusioni allunga a +6 (73-67, 75-69). Fanfani accorcia a -5, ma la bomba di Ense vale il più 8, che rimangono sette alla sirena finale.

La classifica dopo la 29a giornata: Virtus Certaldo 54 punti; Asciano 48; Valbisenzio e Montespertoli 36; Monteroni 34; Gea Grosseto, Galli San Giovanni Valdarno, Poggibonsi 32; Laurenziana, Valdelsa 30; Ms Synergy San Giovanni, 28; Sestese 24; Calenzano 22; Jokers Legnaia 14*; Union Basket Campi Bisenzio 6; Maginot Siena 4* (* = una gara in meno).

Gea Grosseto-Laurenziana 79-72

GEA GROSSETO: Scurti 21, Ignarra 6, Furi 2, Biagetti 14, Liberati 16, Romboli 4, Mazzei , Mari 3, Naldi, Ense 13, Baccheschi. All. Marco Santolamazza.

LAURENZIANA: A. Albini 11, L. Albini 3, Fanfani 12, Goti 4, Coltrinari 6, Puccini 11, Ermini, Rinaldi 16, Fertonani 4, Berti 5, Pieri.

ARBITRI: Dori di Laterina Pergine Valdarno e Gemma di Figline e Incisa Valdarno.

PARZIALI: 20-25, 43-42; 57-52.