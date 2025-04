GROSSETO – Si chiude 1-1 il posticipo della 32esima giornata del Grosseto nella sfida casalinga contro una giovanissima Aquila Montevarchi (foto di Paolo Orlando). Slittata di due giorni per allerta meteo causa forte vento, la sfida allo Zecchini ha visto i padroni di casa impattare per la decima volta, dopo essere passati in vantaggio; si tratta comunque di un punto importante, che vale la quinta piazza assieme all’Orvietana.

Sul campo è l’ennesima gara che non vede concretizzarsi gli sforzi dei maremmani, che attaccano ma non pungono, che difendono ma ogni tanto concedono qualcosa, spesso determinante. Al gol di Senigagliesi (fra i più vivaci fra gli unionisti) al 37′, rimedia Franco alla mezz’ora della ripresa; fra i portieri appena più impegnato Conti, il più maturo per età ed esperienza fra gli aretini coi suoi ventinove anni.

GROSSETO: Raffaelli, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Dierna, Bolcano, Caponi, Macchi, Sacchini, Senigagliesi, Guerrini. A disposizione: Piersanti, Chrysovergis, Sabattini, Nunziati, Cela, Sane, Grasso, Gnazale, Di Meglio. All. Consonni.

AQUILA MONTEVARCHI: Conti, Ciofi, Bontempi, Galastri, Priore, Sesti, Farini, Martinelli, Vecchi, Saltalamacchia, Franco. A disposizione: Neri, Bigazzi, Picchi, Orlandi, Artini, Castagni, D’Alessandro, Brgia, Boncompagni. All. Rigucci.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme; assistenti Venturini di Ostia Lido e Valenti di Roma 2.

MARCATORI: 37′ Senigagliesi, 32′ st Franco.