FOLLONICA – Si è svolta stamattina, sabato 19 aprile, a Follonica una partecipata manifestazione per la pace, organizzata per denunciare il conflitto in corso nella Striscia di Gaza e per chiedere uno stop immediato alle ostilità. L’iniziativa, promossa da numerose realtà associative e forze politiche locali, ha visto la presenza di cittadini, attivisti e rappresentanti istituzionali radunati davanti alla sede del Comune (Foto: Giorgio Paggetti).

Una piazza unita per la pace Il presidio, intitolato “Restiamo Umani – Stop war in Gaza”, è stato voluto e organizzato da ANPI, Arci, CGIL, Amnesty International, Restiamo Umani, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Follonica a Sinistra, Sinistra Italiana, Lista Pecorini e Movimento 5 Stelle. Un fronte ampio e trasversale che ha trovato unità nella condanna delle violenze in atto e nella richiesta di una soluzione diplomatica e umanitaria. Durante il presidio sono stati espressi messaggi di solidarietà al popolo palestinese e sono stati ricordati gli effetti devastanti dei bombardamenti e dell’assedio sulla popolazione civile di Gaza, in particolare sulle fasce più vulnerabili. Il tutto in un contesto di forte denuncia del silenzio internazionale e della necessità di una maggiore assunzione di responsabilità da parte della comunità globale. Una mobilitazione collettiva L’iniziativa ha raccolto l’adesione di diversi partiti politici e movimenti locali, tra cui Rifondazione Comunista, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la lista civica “Andrea Pecorini Sindaco”. I promotori hanno sottolineato l’importanza di unire le forze pacifiste e antifasciste della città per tenere alta l’attenzione sull’emergenza umanitaria in Medio Oriente. Secondo quanto riportato in un comunicato del Partito Democratico di Follonica, la manifestazione ha rappresentato un’occasione per ribadire l’impegno a favore della pace e contro tutte le guerre. I rappresentanti del PD hanno definito l’appuntamento “bellissimo” e hanno sottolineato come sia stato fondamentale per “aprire gli occhi sul dramma di Gaza”. Appello contro l’indifferenza Tra i messaggi lanciati durante il presidio, si è fatto riferimento alle parole dello storico israeliano Ilan Pappé, che ha definito quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza un “genocidio incrementale”. Un’espressione forte, utilizzata per invitare a non restare indifferenti, perché – è stato detto – l’indifferenza equivale a complicità. Il Partito Democratico ha ribadito anche il sostegno alle recenti proposte della segretaria nazionale Elly Schlein, condivise con l’opposizione parlamentare, che prevedono tra l’altro il riconoscimento dello Stato di Palestina e l’interruzione delle forniture di armi a Israele. La richiesta: fermare il conflitto I partecipanti hanno lanciato un chiaro appello alla politica nazionale e internazionale affinché si attivino misure concrete per fermare il conflitto. La richiesta è quella di un cessate il fuoco immediato, della protezione dei civili e dell’apertura di corridoi umanitari. Il messaggio finale, condiviso da tutti i promotori, è stato semplice ma incisivo: “No alla guerra, basta vittime innocenti”.