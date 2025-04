GROSSETO – La Provincia di Grosseto ha prorogato la scadenza del bando per accogliere le candidature per formare la consulta provinciale per la disabilità, un luogo di dialogo e confronto, tra istituzioni, enti del terzo settore, associazioni e cittadinanza attiva, per costruire insieme politiche inclusive e attente ai bisogni delle persone con disabilità.

Secondo quanto previsto dal regolamento faranno parte della consulta i seguenti soggetti: associazioni di tutela delle persone con disabilità; istituti scolastici provinciali e Ust (ufficio scolastico territoriale); organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; associazioni di categoria dei balneari e turistiche; associazioni di volontariato presenti sul territorio; consorzio Coeso e servizi sociali gestiti dalla Asl.

“La richiesta di partecipazione alla consulta, in rappresentanza di un’associazione, o di un Ente, dovrà essere inviata utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o dell’Ente, in rappresentanza del quale si intende partecipare – dichiara la Provincia -. Alla domanda dovrà essere allegata anche la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nel caso di associazioni, e il curriculum del candidato. Si invitano pertanto i soggetti interessati a consultare l’avviso sul sito della Provincia di Grosseto e a presentare la propria candidatura entro la nuova scadenza del 10 maggio”.

Le candidature dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo pec [email protected] oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Grosseto che è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 12.

Avviso e modulo di domanda sono consultabili al seguente link:

https://www.provincia.grosseto.it/2025/04/16/proroga-avviso-pubblico-per-la-designazione-di-un-rappresentante-della-consulta-provinciale-perla-disabilita/.