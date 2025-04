GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 18 aprile

CAPALBIO

Fino al 20-4-2025 – Weekend di film al Cinema Tirreno: in sala “Le assaggiatrici” e “Le donne al balcone”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 21-4-2025 – Dalla Via Crucis alle visite al museo: tutte le iniziative di Pasqua a Castiglione della Pescaia

FOLLONICA

18-4-2025 – La giustizia spiegata a mia nonna: l’avvocato Mimmo Fiorani parla della strage di Erba e di Rosa e Olindo

Fino al 4-5-2025 – “Viaggio fotografico tra le vie di Follonica”: Carlo Tardani in mostra alla Pinacoteca

GROSSETO

18-4-2025 – Pasqua al Museo di storia naturale: dalla caccia al tesoro alla serata astronomica

18-4-2025 – “La gioia di danzare”: le étoiles della Scala protagonisti al Teatro Moderno

Fino al 15-5-2025 – “In principio era creta”: le sculture di Patrizia Zuccherini in mostra alla Galleria “Il Quadrivio”

Fino al 17-5-2025 – 80° della Liberazione: all’Archivio di Stato una mostra con documenti e testimonianze

Fino al 20-4-2025 – “Codex Insecta”: alle Clarisse la mostra con gli acquerelli di Adrian Peter

MASSA MARITTIMA

Fino al 19-4-2025 – Conferenze, trekking e film: al via la quarte edizione di “Maremma Novecento”

Fino al 25-4-2025 – Al via la mostra sulla passione di Cristo: alla Galleria Spaziografico la personale di Bonesini

SABATO 19 aprile

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

19-4-2025 – Piccolo Festival Tirreno: gran finale con “Il Nibbio”. In sale anche il regista e la costumista

19-4-2025 – Libro “I baci ritrovati”: incontro con l’autrice a Follonica

GROSSETO

19-4-2025 – Scriabin Concert series presenta Sara Amoresano: appuntamento alle Clarisse

MASSA MARITTIMA

ORBETELLO

19-4-2025 – Primavera nei parchi archeologici: dalle visite guidate aI laboratori per bambini. IL PROGRAMMA

DOMENICA 20 aprile

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

GROSSETO

MASSA MARITTIMA

LUNEDÌ 21 aprile

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

GROSSETO

MASSA MARITTIMA

