GROSSETO – Politiche differenti per i supermercati della provincia di Grosseto nei giorni di festa. Se a Pasqua tutti resteranno chiusi, negli altri giorni c’è chi ha deciso di fare mezza giornata, orario continuato, o festa.

• Conad per Pasqua negozi tutti chiusi per Pasquetta i punti vendita di Clodia e Senegal a Grosseto avranno orario 8-14 mentre quello di via Scansanese farà 7:30 – 14. Il Pet Store osserverà l’orario 8:30-13. Il punto vendita di Castiglione della Pescaia invece farà 8 – 20:30.

• La coop Maremà resterà chiusa sia per Pasqua che per il lunedì come anche per il 25 aprile e Primo maggio.

• Il supermercato Emi di via Aurelia nord sarà chiuso a Pasqua mentre Pasquetta farà mezza giornata solo la mattina. Aperto il 25 aprile con orario continuato e chiuso il Primo maggio.

• Carrefour di via Scansanese sarà chiuso a Pasqua e aperto, con orario continuato, sia il Lunedì dell’Angelo che per il giorno della Liberazione così come il Primo maggio.

• La Pam del centro commerciale Le Palme a Grosseto sarà chiusa a Pasqua mentre per il lunedì farà mezza giornata dalle 8 alle 13. Per la festa di Liberazione orario continuato 8-20 e il Primo maggio mezza giornata: 8-13. Il supermercato Pam di via del Sabotino, invece, per pasquetta farà orario 8-20.30, come anche il 25 e il Primo maggio.

• Cantina Vini di Maremma: il negozio con gastronomia e vini resterà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta dalle 9 alle 19.

Se volete farci sapere gli orari di apertura e chiusura del vostro supermercato scrivete o mandate un messaggio whatsapp a 334.5212000.