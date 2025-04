GROSSETO – Incidente questo pomeriggio a Grosseto nella rotatoria di via del Tiro a segno dove un’auto e una bicicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio la persona che si trovava sulla bici che è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, il traffico ha subito rallentamenti.