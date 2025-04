ORBETELLO – L’amministrazione comunale di Orbetello rende note le modalità di voto per chi si trova fuori comune e le modalità per svolgere le funzioni di presidente di seggio o scrutatore in relazione al Referendum dell’8 e 9 giugno.

«In occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno – fa sapere il Comune di Orbetello – possono votare fuori dal proprio Comune di residenza coloro che si trovano temporaneamente in un altro Comune per motivi di studio, lavoro o cure mediche, purché per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricadano le date di svolgimento dei referendum. Gli interessati possono presentare domanda al comune di temporaneo domicilio usando il modulo pubblicato sul sito web del Comune di Orbetello, entro domenica 4 maggio. La domanda può essere revocata entro la data di mercoledì 14 maggio. Agli ammessi al voto fuori sede sarà inviata, entro martedì 3 giugno, un’apposita attestazione da presentare al seggio assieme alla tessera elettorale e al documento di identità».

«Inoltre i residenti nel Comune di Orbetello non iscritti negli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio – dice ancora l’amministrazione – possono dare la propria disponibilità a svolgere tali funzioni inviando a [email protected] il modello pubblicato sul sito web comunale, compilato e firmato e allegando copia di un documento di identità. Il Comune contatterà le persone disponibili se gli iscritti agli albi non saranno sufficienti a coprire tutti i posti di presidente e scrutatore previsti».

I due moduli sono allegati alle notizie corrispondenti sulla home page del sito istituzionale del Comune di Orbetello e scaricabili in pdf.