GROSSETO – Trentaduesima di campionato per il Grosseto, che darà battaglia all’Aquila Montevarchi nel posticipo del turno prepasquale, slitta di quarantotto ore per allerta meteo gialla (foto d’archivio di Paolo Orlando). Obbligo di risultato utile per i torelli, in graduatoria superiori agli aretini di dieci lunghezze, per riacciuffare il gruppo dei playoff. Il quinto posto, ad un passo di distanza, è attualmente occupato da un’Orvietana in crescita, che due giorni fa si è imposta sull’altra maremmana del girone E, il Follonica Gavorrano. Il gruppo di mister Consonni ha alle spalle una sconfitta di misura, in un match in cui non è mancato l’impegno e determinato in parte da due legni colpiti.

Convocati Bolcano, Caponi, Cela, Chrysovergis, Corallini, Di Meglio, Dierna, Gnazale, Grasso, Guerrini, Macchi, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi e Shenaj.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 al Carlo Zecchini.