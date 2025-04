PUNTA ALA – Spettacolo ed agonismo al Golf Club Punta Ala con il Gran Premio Toscana Agis, gara valida per le selezioni delle squadre nazionali ESGA-ESLGA 2025 con formula 36 buche, stroke play singolo, medal, classifica lorda e pareggiata maschile e femminile.

Alla gara hanno partecipato novanta fra i migliori giocatori senior d’Italia, accolti da un campo in perfette condizioni, apprezzato da tutti anche per l’eccezionale tenuta, nonostante le piogge abbondanti di questi ultimi giorni. La splendida cornice della baia di Punta Ala, ha saputo offrire come sempre emozioni di gioco e la meraviglia della natura incontaminata.

PREMIAZIONE GARA

GRAN PREMIO TOSCANA AGIS – (Gara valida per le selezioni delle Squadre Nazionali ESGA-ESLGA 2025) –

PREMIANO il signor Claudio Bulleri, Presidente Agis Toscana, il signor Massimo Rivaroli,

Consigliere Agis e il dottor Fernando Damiani, presidente del GC Punta Ala.

CLASSIFICA MASCHILE:

1° LORDO – FRANCO MASSIMO (LIGNANO) 76 80 CON 156 COLPI (foto in basso)

2° LORDO – ENRICO CECCATO (CASTELCONTURBIA) 80 80 CON 160 COLPI

1° NETTO – CLEMENTE BORRA (LANZO) 70 68 CON 138 COLPI

2° NETTO – CLAUDIO MARSILLI (BOGLIACO) 67 73 CON 140 COLPI

3° NETTO – MARCELLO LABOR (PARCO DI ROMA) 67 73 CON 142 COLPI

1° SUPER SENIORES (60+) – ERNESTO TABACCHI (PADOVA) 73 70 CON 143

2° SUPER SENIORES (60+) – RENATO STANGA (GARDAGOLF) 75 70 CON 145

1° MASTER (70+) – GIANPAOLO BUFFATTO (FOLGARIA) 69 76 CON 145

CLASSIFICA FEMMINILE:

1a LORDO – LUCIA ZANETTIN (MONTECCHIA) 89 89 CON 178 COLPI

2a LORDO – CHIARA CAPPON (MONTECCHIA) 88 91 CON 179 COLPI

1a NETTO – LELLA MARTINA (CASTELCONTURBIA) 80 77 CON 157 COLPI

2° NETTO – DENISE BARBIERO (MONTECCHIA) 79 79 CON 158

1a SUPER SENIORES(60+)–ANTONELLA BARCHIESI ROMA 77 84 CON 161

1a MASTER (65+) – RITA SILVA BOERI (TORINO) 79 84 CON 163

Premio speciale carrello manuale offerto da Golfinger – premia il signor Stefano Mattiolo

Nearest to the pin alla buca 15 – CLEMENTE BORRA con 0.42 mt.