ISOLA DEL GIGLIO – Dopo il successo dell’edizione 2021- 2022 e 2024, Segni torna sull’Isola del Giglio, con la ForesTeen Academy, grazie al contributo del Comune di Isola del Giglio e al cofinanziamento dell’Unione Europea.

La ForesTeen Academy si configura come un vero e proprio festival culturale, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato: adulti, bambini, ragazzi, cittadini dell’isola e turisti. Il programma propone attività inclusive e coinvolgenti che spaziano da laboratori creativi a momenti di spettacolo, camminate nella natura, eventi conviviali e incontri artistici, pensati per stimolare curiosità, partecipazione e condivisione tra generazioni. Questo ricco ventaglio di proposte si inserisce in un format innovativo ideato per mettere in dialogo giovani tra i 15 e i 25 anni e professionisti della cultura provenienti da tutta Europa, con l’obiettivo di riflettere e progettare il futuro delle pratiche culturali rivolte agli adolescenti.

L’appuntamento è dal 23 al 27 aprile 2025, in uno dei luoghi più affascinanti dell’arcipelago toscano, simbolo perfetto di un’idea di cultura sostenibile, accessibile e intergenerazionale.

Per la ForesTeen Academy raggiungerà l’Isola del Giglio un gruppo internazionale di adolescenti, giovani adulti, artisti, ricercatori ed operatori culturali che contribuirà a offrire per la comunità di abitanti e artisti dell’isola un programma ricco di appuntamenti aperti a tutti con una particolare attenzione anche al pubblico di bambini e bambine.

Le attività, create per festeggiare la natura e la cultura, spaziano da eventi di dialogo, intrattenimento, convivialità, alternando camminate, presentazioni sotto gli alberi ed eventi conviviali. Ogni giorno il gruppo prenderà parte ad escursioni in cammino: Trekking Discussions sui sentieri dell’isola tra Capel Rosso, Fenaio e Scopeto per instaurare un dialogo transgenerazionale, mentre alla sera si assisterà ai contenuti artistici ed alle animazioni di Robert McNeer della compagnia pugliese “La Luna Nel Pozzo”.

La ForesTeen Academy è una delle tappe centrali del progetto internazionale ForesTeen, cofinanziato dal programma Europa Creativa della Commissione Europea. Il progetto è ideato e coordinato da Segni d’infanzia Associazione, capofila di un consorzio che riunisce 9 partner europei provenienti da Spagna, Lituania, Norvegia, Italia, Francia, Danimarca e vede la partecipazione di Assitej International come partner associato.

Nata come sperimentazione a partire dalle esperienze del festival Segni al Giglio (2021 e 2022), la ForesTeen Academy è oggi un format di ricerca e formazione che mette al centro il dialogo tra generazioni, esplorando il potenziale della cultura come strumento di sviluppo per territori fragili e marginali, come le isole.

Questa edizione all’Isola del Giglio si svolgerà dal 23 al 27 aprile 2025, durante il ponte della Liberazione e vedrà arrivare oltre 20 partecipanti provenienti da tutta Europa come Spagna, Lituania, Norvegia, Italia, Francia e Danimarca.

Come spiega Cristina Cazzola, direttrice artistica di Segni d’infanzia e ideatrice del progetto, “ForesTeen è una foresta di persone, idee, azioni. L’Academy sull’isola rappresenta un momento fertile per immaginare insieme un’ecologia della cultura che metta al centro i giovani come motori di cambiamento e interpreti del presente”.

Durante i cinque giorni, sarà possibile seguire in diretta l’esperienza dei partecipanti attraverso i canali Instagram ufficiali @teentheatrenetwork e @segnidinfanzia, dove verranno condivisi contenuti, riflessioni e dietro le quinte delle attività quotidiane.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Isola del Giglio e si avvale del contributo di sponsor tecnici e sostenitori storici dell’Associazione, tra cui Maregiglio, compagnia di navigazione toscana che garantirà il trasporto dei partecipanti da Porto Santo Stefano, La compagnia dei Cosi per la preziosa collaborazione nell’organizzazione e La Luna nel Pozzo per i contenuti artistici.

Con la ForesTEEN Academy, Segni d’infanzia Associazione prosegue il suo percorso ventennale di sperimentazione e innovazione culturale con e per le nuove generazioni, consolidando un modello europeo di ricerca, co-progettazione e formazione che valorizza il ruolo attivo di ragazze e ragazzi nella costruzione delle politiche culturali del futuro.

Il programma:

Ogni giorno è prevista una visita ad un faro dell’isola, discussioni, dialoghi ed incontri con artisti.

Le seguenti attività sono aperte a tutti e tutte, abitanti dell’Isola e turisti, ad ingresso gratuito con prenotazione tramite whatsapp al numero 3756382711.

Mercoledì 23 aprile

18:00 – 19:30 | Dreamborn (80’): rituale con artisti e intrattenimento (a partire dagli 8 anni) – compagnia La Luna Nel Pozzo; presso i Lombi, Giglio Castello

Giovedì 24 aprile

11 – 13:45 | Trekking discussion #1 al Faro Capel Rosso (2h45’): partenza da Piazza Gloriosa

18:00 – 20:00 | Pothìlato mon amour (75’): Cena spettacolare (a partire dai 12 anni) – compagnia La Luna Nel Pozzo; presso Giglio Castello

Venerdì 25 aprile

10:45 – 13:30 | Trekking discussion #2 al Faro di Fenaio: partenza da Scopeto

14:30 – 15:30 | Agorà pubblica aperta a tutti presso Località Scopeto (1h)

16:30 – 17:30 |Superman and me (55’): spettacolo per tutti a partire dai 7 anni – compagnia La Luna Nel Pozzo; presso Hotel Monticello

Sabato 26 aprile

14:30 – 16:00 | Preparazione Giochi e racconti della giovane foresta presso Campese

17:00 – 18:00 | Giochi e racconti della giovane foresta (60’): incontro tra la Foresteen Academy 2025 e gli amici dell’isola del Giglio; presso Giglio Castello

Info e contatti www.segnidinfanzia.org – 3756382711