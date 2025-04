GROSSETO – Ultimo appuntamento casalingo per la Gea Basketball Grosseto nel campionato regionale Divisione 1 venerdì sera alle 19,30 al Palasport di via Austria, contro la Laurenziana Firenze. La squadra allenata da Marco Santolamazza si presenta a questo appuntamento dopo una gran bella prestazione contro il Centro Minibasket Valbisenzio, che non ha portato un risultato positivo per una serie di episodi avvenuti nella parte conclusiva del match.

La ventinovesima fatica stagionale è fondamentale per il quintetto biancorosso, che battendo i fiorentini, che hanno gli stessi punti in classifica, potrebbe anche chiudere i conti per la qualificazione ai playoff con un turno d’anticipo. Nello spazio di due punti ci sono sei squadre e in caso di una doppia conclusiva affermazione (sabato 26 aprile i grossetani giocheranno a Calenzano) potrebbero anche spalancarsi le porte a un piazzamento di rilievo alle spalle delle big. Al contrario uno stop costringerebbe a giocarsi tutto negli ultimi quaranta minuti.

“Partita complessa, importante, una delle finali che ci mancano. Dobbiamo vincerla, anche se potrebbe non essere decisiva al cento per cento – sottolinea coach Santolamazza – Gare di questo genere l’abbiamo fatte tante anche nella passata stagione e ce la siamo sempre cavata. I ragazzi sono consapevoli dell’importanza della posta in palio di un match, che davanti al nostro pubblico non dobbiamo fallire”.

La Gea potrebbe avere l’organico al completo (salvo un dubbio per la presenza di Davide Liberati, alle prese con impegni lavorativi), anche se capitan Furi cercherà di stringere i denti dopo l’infortunio alla caviglia di domenica scorsa. I biancorossi sono motivatissimi e pronti a una battaglia.

I convocati: Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Alberto Mazzei, Danilo Ignarra, Davide Liberati, Dario Romboli, Mirko Mari, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi, Alessandro Pepi, Giacomo Naldi, Denilson Peralta.

La classifica: Virtus Certaldo 54 punti; Asciano 48; Valbisenzio 36; Montespertoli 34; Monteroni, Galli San Giovanni Valdarno Poggibonsi 32; Gea Grosseto, Laurenziana, Valdelsa 30; Ms Synergy S.Giovanni, 28; Sestese, Calenzano 22; Jokers Legnaia 14; Union Basket Campi Bisenzio 6; Maginot Siena 4.