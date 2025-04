BOCCHEGGIANO – Torna il concertone dei 4 gatti. Quest’anno l’associazione presenterà un grandissimo spettacolo unico nel suo genere che si presenta come uno dei principali eventi della Provincia e non solo. Sabato 9 agosto alle 21:30 arriva “Symphonika on the rock”, il tributo alle grandi leggende del rock.

“Preparati per un’esperienza senza precedenti – affermano gli organizzatori -. Symphonika, il tributo alle icone del rock, unisce la potenza di una band all’eleganza di un’orchestra, portandoti in un viaggio indimenticabile attraverso i classici del rock. Queen, Pink Floyd, Europe, Beatles, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns & Roses, Rolling Stones e molti altri artisti rivivranno in uno spettacolo unico! Vivrete l’energia di uno spettacolo con luci mozzafiato, mentre cantanti e special guest si esibiscono sul palco, accompagnati da una magnifica orchestra composta da 25 elementi. Sarà un’immersione totale nel rock degli anni ’60, ’70 e ’80”.

Il progetto

I Symphonika tornano con una miscela esplosiva di rock sinfonico per far rivivere i fasti delle leggendarie hit anni 60, 70 e 80 che hanno fatto sognare intere generazioni. Un’orchestra e una band rock composta da musicisti affermati con numerosi dischi e collaborazioni di livello internazionale saranno accompagnati da special guest e sosia/impersonators per uno spettacolo unico nel suo genere.

Prodotto e realizzato da Into The Music Productions.

Lo spettacolo

Queen, Pink Floyd, AC/DC, Scorpions, Guns & Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, e molti altri sono artisti immortali che uniscono le generazioni con i loro classici senza tempo. Leggendarie hits come Smoke on the water, The final countdown, The show must go on, Starway to heaven, Don’t cry, Still loving you, Paranoid, Nothing else matters e molte altre, rivivranno sotto una nuova dimensione e impatto live, sia audio che visivo, creando un qualcosa di unico nel suo genere.

Evento organizzato dall’Associazione 4 gatti, patrocinato dal Comune di Montieri.

Luogo

Campo Sportivo Comunale – Località Il Sodo

Boccheggiano (Gr).

Prevendite:

on line www.ciaotickets.com

oppure nei punti vendita Ciaotickets

Info:

Biglietto con posto a sedere numerato (area riservata fronte palco) 25 euro

Biglietto unico con posto a sedere 20 euro

Biglietto unico con posto in piedi (prato) 15 euro

Apertura biglietteria ore 19

Informazioni di servizio: all’interno dell’area concerto

– servizi igienici,

– servizio bar e ristoro

– Campeggio libero

Quindi portate pure con voi la tenda e il sacco a pelo per vivere l’esperienza del Concerto in totale libertà, divertimento ed economia!

Info line 3334417471 – 3381988294

[email protected]

Facebook 4 gatti

Instagram 4.gatti

https://symphonika.net/