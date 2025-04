BAGNO DI GAVORRANO – Fumata nera per il Follonica Gavorrano nel turno infrasettimanale prepasquale, con la sconfitta casalinga per 1-4 ad opera dell’Orvietana. I minerari incassano così il tredicesimo ko di un campionato niente affatto semplice, fermandosi poco al di sotto della metà classifica.

Al 18′, dopo i primi minuti di studio, i padroni di casa trovano il vantaggio con Simic, che sfrutta un’azione manovrata portando il punteggio sullo 0-1 per i suoi.

Poi al 28′ l’Orvietana trova anche il raddoppio con Caon, con una girata al volo che batte Romano.

Nel finale di frazione il Follonica Gavorrano prova la reazione, che arriva prima al 40′ con Bramante che si libera al tiro, la palla termina fuori. Tutto perfetto al 44′ invece, quando i biancorossoblù accorciano le distanze: Pino si smarca sulla sinistra e trova Arrighini, che dal centro dell’area batte Rossi.

Il primo tempo si chiude sul vantaggio di misura dell’Orvietana; nella ripresa pronti subito un tentativo del neo entrato Tatti, in campo al posto di Cret: il tiro è però alto di poco sopra la traversa.

I ragazzi di Masi cercano il pari con un tiro cross di Scartoni su cui per un soffio non arriva Pino, l’occasione sfuma.

Gli ospiti si rivedono in avanti all’8′, Romano è bravo a intervenire sulla conclusione di Panattoni, ma al 17′ Sforza porta a tre le marcature per gli umbri con un’azione di contropiede.

Gara di fatto chiusa al 29′, quando arriva anche il quarto gol dell’Orvietana, con Panattoni che porta il risultato sull’1-4 sfruttando un cross di Bologna, con tiro a incrociare.

Al 43′ Arrighini ci prova con un colpo di testa, Rossi in tuffo sventa l’occasione biancorossoblù.

É l’ultima occasione, mentre nei cinque minuti di recupero non accade più nulla.

FOLLONICA GAVORRANO: Romano, Pignat, Matteucci, Pino (20′ st Giustarini), Scartoni (12′ st Masini), Kondaj, Cret (1′ st Tatti), Lo Sicco, Marino (12′ st Zona), Bramante (28′ st Souare), Arrighini. A disposizione: Antonini, Gianneschi, Brunetti, Scartabelli. All. Masi.

ORVIETANA: Rossi, Paletta (37′ st Savshak), Bologna (30′ st Caravaggi), Ricci, Congiu, Mauro, Sforza, Fabri (37′ st Esposito), Panattoni (32′ st Proia), Simic (34′ st Darboe), Caon. A disposizione: Formiconi, Moretti, Barbini, Marchegiani. All. Rizzolo.

ARBITRO: Ruqa di Roma2; assistenti Corbetta di Como e Saracino di Ragusa.

MARCATORI: 20′ Simic, 30′ Caon, 45′ Arrighi, 17′ st Sforza, 29′ st Panattoni.

NOTE: ammoniti Sforza, Zona, Giustarini. Recuperi 2+5.