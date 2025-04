GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno:

Oggi si celebra San Roberto di Molesme, abate francese vissuto nell’XI secolo. Fu uno dei fondatori dell’abbazia di Cîteaux, da cui ebbe origine l’ordine dei Cistercensi. La sua vita fu interamente dedicata alla riforma della vita monastica e al ritorno alla regola benedettina nella sua forma più austera. Morì nel 1111 e fu canonizzato nel 1222.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 06:26

Tramonto: 19:59

Nati oggi:

Giovanni Bosco (1815): sacerdote e pedagogo italiano, fondatore dei Salesiani.

Giovanni Paolo II (1920): papa dal 1978 al 2005, uno dei più influenti del XX secolo.

Sean Bean (1959): attore britannico, noto per i suoi ruoli in “Il Signore degli Anelli” e “Game of Thrones”.

Jennifer Garner (1972): attrice statunitense, protagonista della serie “Alias”.

Rooney Mara (1985): attrice americana candidata all’Oscar per “Millennium – Uomini che odiano le donne”.

Accadde oggi:

1492: Cristoforo Colombo firma il contratto con la Corona di Spagna per la spedizione che porterà alla scoperta dell’America.

1961: la CIA supporta l’invasione della Baia dei Porci a Cuba, un fallimento che rafforzerà il regime di Fidel Castro.

1986: a Torino, la Juventus vince il suo 22º scudetto battendo il Lecce.

2014: muore Gabriel García Márquez, scrittore colombiano premio Nobel per la Letteratura.

Curiosità sulla Maremma: il borgo di Magliano in Toscana

Magliano in Toscana è uno dei borghi più suggestivi della Maremma. Racchiuso da possenti mura medievali perfettamente conservate, il paese offre un’atmosfera fuori dal tempo. La storia di Magliano risale all’epoca etrusca, ma è nel Medioevo che ha vissuto il suo massimo splendore. Da visitare la Chiesa di San Giovanni Battista, la Porta San Martino e il maestoso olivo della Strega, uno degli alberi più antichi d’Italia. Il panorama che si gode dalle mura spazia fino al Monte Argentario e rende Magliano una tappa imperdibile per chi visita la Maremma.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.