GROSSETO – Il Comune rende noto che fino alle 12 del 16 maggio 2025 può essere presentata domanda per l’accesso al bonus sociale idrico integrativo 2025.

Il richiedente dovrà essere in possesso (al momento della domanda) dei seguenti requisiti:

– residenza nel Comune di Grosseto;

– titolarità dell’utenza domestica e residenza all’indirizzo di fornitura idrica personalmente e/o per almeno uno dei componenti del nucleo Isee del richiedente;

– attestazione Isee ordinario, in corso di validità, da cui risulti un valore del proprio nucleo familiare non superiore a 13mila euro e per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico, non superiore a 20mila euro.

La domanda di partecipazione al bando, insieme agli allegati, deve essere debitamente ed esclusivamente compilata in ogni sua parte, unicamente sui modelli predisposti e scaricabili dal sito del Comune di Grosseto, al seguente indirizzo web: https://sportellotelematico.comune.grosseto.it/procedure%3Ac_e202%3Abonus.acqua.idrico.

Non saranno ammesse né esaminate domande pervenute fuori dai termini di presentazione indicate nel bando.