PORTO SANTO STEFANO – E’ finito il conto alla rovescia per l’edizione 2025 di Pasquavela, la regata organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano al via da domani 18 aprile, con un’edizione all’insegna dell’innovazione, della tecnologia e della sicurezza che si concluderà lunedì 21 aprile (foto d’archivio Solari). Due le importanti novità che caratterizzano l’edizione di quest’anno: la possibilità per le imbarcazioni iscritte di scegliere tra una regata offshore su un percorso di circa 125 miglia oppure tre regate costiere, e l’introduzione del sistema di tracking per tutti i concorrenti. Una scelta che migliora l’engagement coinvolgendo direttamente il pubblico, ma anche la sicurezza in mare, offrendo agli organizzatori uno strumento di monitoraggio costante. Giunta alla sua 38ª edizione, Pasquavela è una delle regate più longeve e riconosciute del calendario nazionale della vela d’altura, e continua a innovare, mantenendo nello stesso tempo saldo il legame con la tradizione velica dell’Argentario. Sono già 30 le imbarcazioni iscritte, tra le quali il J40 Palinuro di Gianluca Lamaro, uno tra i velisti più noti e vincenti della vela italiana.

“Terminata l’attività invernale – sottolinea Piero Chiozzi Presidente dello Yacht Club Santo Stefano – la regata di Pasquavela apre ufficialmente le nostra stagione agonistica 2025. Un’edizione, la 38ª, ricca di novità e con 30 equipaggi iscritti, nonostante il calendario nazionale sia sempre più fitto, a conferma del valore sportivo dell’evento. Cominciamo nel migliore dei modi, anche grazie al supporto del comune di Monte Argentario, nostro partner istituzionale, della collaborazione del territorio e dei nostri sponsor che continuano ad affiancarci.”

L’evento sarà inaugurato venerdì 18 aprile alle 19:30 con cocktail di apertura presso il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola offerto da Miramis, il brand dell’ospitalià di lusso parte del gruppo svedese Qarlbo AB. Sono previsti pasta party giornalieri in banchina sabato 19, domenica 20 e lunedi 21 aprile. La cerimonia di premiazione con le caratteristiche uova giganti di cioccolata per i vincitori delle diverse categorie si svolgerà lunedì 21 aprile presso la sede sociale dello YCSS e sarà seguita da un cocktail di arrivederci. I partners di Pasquavela 2025 sono Miramis, Podere 414 e Pasta Garofalo.