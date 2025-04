FOLLONICA – Un pomeriggio pieno di sorrisi, entusiasmo e valori autentici: è quello che si è vissuto al Palagolfo di Follonica, grazie all’evento organizzato dall’Asd Follonica Basket in collaborazione con l’associazione Scuola di Tifo e con il sostegno del Comitato Regionale Fip Toscana, che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini e delle loro famiglie.

Dalle 17.30 alle 19.30 giochi, partite, risate e tanta passione e tanto tifo hanno animato il parquet follonichese, ma soprattutto si è respirato il vero spirito del minibasket: sportività, rispetto, tifo positivo e condivisione.

Il messaggio principale? Quello più semplice e più potente, arrivato proprio dai bambini: “Lasciateci divertire!”. Una frase, cristallizzata su un banner colorato dalle bimbe e dai bimbi durante la manifestazione, che racchiude tutto: la voglia di giocare senza pressioni, la libertà di sbagliare, il diritto di vivere lo sport come esperienza formativa, prima ancora che competitiva, in un clima fatto di sostegno e incoraggiamento, senza pressioni negative ed esasperazioni.

È stato un pomeriggio da ricordare e che ha mostrato ancora una volta, quanto il minibasket sappia unire divertimento, rispetto e voglia di stare insieme, in un clima di sportività autentica e compartecipazione, valori estremamente educativi per i piccoli e utili da ricordare, sempre, anche ai grandi.

La oociti azzurra porge un sentito ringraziamento a tutti i bimbi presenti, alle loro famiglie, alle società partecipanti e a quelle che, pur volendo, non hanno potuto essere presenti, al Comitato Regionale Fip Toscana, e soprattutto a Scuola di Tifo e a La Giornata Tipo per il sostegno, le idee e il lavoro straordinario messo in campo.