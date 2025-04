BAGNO DI GAVORRANO – Terzultima giornata per il girone E di Serie D, che si avvia alle sue battute conclusive. Il 32esimo turno vedrà contrapposto il Follonica Gavorrano all’Orvietana, gara che si giocherà allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano giovedì 17 aprile alle 15, dato che la prossima domenica sarà quella di Pasqua.

Dopo le due sconfitte consecutive contro Ghiviborgo e Siena i biancorossoblù cercheranno subito di tornare alla vittoria e archiviare il discorso salvezza, affrontando un’Orvietana che si trova comunque in settima posizione a quota 46 punti, grazie alle 13 vittorie ottenute, con 7 pareggi e 11 sconfitte, 37 gol segnati e 40 subiti. Gli umbri sono reduci da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali in casa contro il Figline per 1-0. Per il Follonica Gavorrano la posizione in classifica è invece la nona, con 10 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, 39 gol fatti e altrettanti subiti.

Mancano dunque tre giornate al termine. “Adesso bisogna stare tranquilli ed essere consapevoli che le annate a volte, per tanti motivi, non vengono in base alle aspettative – le parole di mister Marco Masi – Dobbiamo accettarle e stare calmi senza fare danni ulteriori, cercando di portare la barca in porto con le unghie. Capisco che c’è rammarico, disappunto e rabbia, ma se andiamo dietro a queste cose rischiamo di creare più danni. Dobbiamo rimanere tranquilli, consapevoli che dobbiamo fare ancora qualcosa per mettere a posto le cose. Non è un obiettivo esaltante, ma è quello che ci siamo costruiti con l’annata”.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due formazioni, il match del girone di andata è terminato con la vittoria esterna del Follonica Gavorrano per 0-1, con il gol di Tatti realizzato al 27′ della prima frazione.

Gli scontri diretti dello scorso anno hanno visto una prevalenza dei biancorossoblù: all’andata il pareggio a reti bianche di Orvieto alla terza del girone di andata, anche se la gara aveva riservato diverse emozioni, con un rigore parato da Filippis a Greco al 10′ della ripresa. Nel ritorno invece il successo al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano, con i gol minerari segnati da Pino e Regoli.

Per quanto riguarda invece la stagione precedente, l’esordio in Coppa Italia 2022/23 era stato fatale per i campioni dell’annata 2021/22, con l’Orvietana corsara per 2-3. Meglio invece il match casalingo di campionato, dove i biancorossoblù erano riusciti a vincere per 4-1. La sfida in terra umbra era terminata con un pareggio, con Marcheggiani che era riuscito a replicare nella ripresa allo svantaggio subito nella prima frazione di gioco.

Ex di giornata tra Follonica Gavorrano e Orvietana sarà il terzino William Mauro, che ha giocato in biancorossoblù la seconda parte della scorsa stagione.