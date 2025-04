Foto di repertorio

GROSSETO – Una Blue Factor forse stanca è fermata al Casa Mora dall’Md Circolo Pattinatori Grosseto, che nel derby della terzultima giornata del campionato di serie B, ferma i meglio classificati rivali sul 6-6 (foto d’archivio di Manuel Urracci). Primo tempo a basso ritmo, poi nel finale il Castiglione va in vantaggio con Faelli e raddoppia poco dopo con Tommaso Bracali. 2-0 e squadre al riposo. La ripresa è tutta un’altra storia, con le squadre che concedono spazio e fioccano i gol. Il Cp pareggia con gli ex Cardi e Perfetti. Poi ancora un botta e risposta di Faelli e Bianchi a cui replica dopo sei secondi con una botta dalla lunghissima distanza Montauti. Bianchi pareggia ancora: 4-4. Negli ultimi cinque minuti succede di tutto. Tommaso Bracali segna su rigore, pareggia Giabbani e ancora rete di Faelli e definitivo pari di Giabbani. Da segnalare la prima convocazione in serie B per il 14enne Lorenzo Turbanti.

“Abbiamo giocato una gran bella partita – ha commentato i tecnico dei Pattinatori Marco Zanobi – ci siamo espressi alla partita con una squadra fortissima, che non a caso ha vinto la Coppa Italia. I castiglionesi hanno provato in ogni maniera di portare a casa i tre punti, per rimanere in testa, ma hanno trovato sulla loro strada un quintetto in giornata, sorretto a dovere da Gabriele Irace, un ragazzo d’oro, contento di essersi aggregato alla serie B dopo aver concluso gli impegni con la serie A1. Difficile fare graduatorie di merito al termine di un incontro così importante”.

Serie B girone E

Blue Factor Castiglione-Md Cp Grosseto 6-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Roman Matteucci, Brando Santoni, Filippo Agresti, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Tommaso Bracali, Lorenzo Turbanti, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

MD CP GROSSETO: Gabriele Irace, (Moreno Saletti); Mattia Giabbani, Pier Francesco Montomoli, Tancredi Betti, Samuel Cardi, Tommaso Giusti, Aleksander Monteanu, Marco Maria Bianchi, Emanuele Perfetti. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-0) 19’38 Faelli (C), 21’03 T.Bracali (C); st 3’58 Cardi (G), 9’04 Perfetti (G), 11’27 Faelli (C), 13’12 rig. Bianchi (G), 13’18 Montauti (C), 18’10 Bianchi (G), 20’31 rig. T.Bracali (C), 21’24 Giabbani (G), 23’13 Faelli (C), 23’36 Giabbani (G).

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2 – 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7 – 4-1

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2 – 4-4

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3 – 4-13

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4 – 6-3

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11 – 6-10

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4 – 1-6

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11 – 4-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3 – 9-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1 – 3-5

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3 – 3-6

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8 – 4-18

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7 – 7/4

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5 – 3-4

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3 – 9-10

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi 4-15 – 1-5

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2 – 6-8

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3 – 7-5

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1 – 24/4

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11 – 6-6

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-2

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 4-4

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio 4-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto 5-6

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio 11-0

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione 3-18

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-7

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio 6-7

Classifica

Forte dei Marmi (12) 31 punti; Hc Castiglione (12) 29; Pumas Viareggio (12) 27; Rotellistica Camaiore (11) 15; Cp Grosseto (12) 13; Spv Viareggio (12), Cgc Viareggio (12) 8; Prato (11) 5