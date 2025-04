GROSSETO – In tutto 26 sacchi di ossa che sono stati ritrovate negli ultimi giorni nel cantiere di via Saffi, dove qualche settimana fa ne furono ritrovate a centinaia (foto di repertorio del primo ritrovamento).

«Oggi – scrive il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, con la conclusione delle operazioni di scavo durante i lavori del cantiere di via Saffi, sono state portate via le ossa ritrovate nei giorni scorsi. Si tratta di una quantità notevole: oltre venticinque sacchi».

«Lo studio archeologico dello specialista presente in cantiere parrebbe datarle al 1700. Sembra infatti che in quel periodo insistesse in quell’area un cimitero dei poveri. Il Pubblico ministero ha, come da prassi, disposto il sequestro delle ossa che sono state portate, tramite Sistema, a Sterpeto».