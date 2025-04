CASTEL DEL PIANO – Tutta la grande famiglia di Avis piange la scomparsa dell’amico Andrea Savelli, presidente della sezione di Castel del Piano. Savelli è stato colpito da un malore improvviso a casa sua. Aveva 63 anni.

“Sono quelle notizie che non vorremmo mai conoscere o apprendere – dice il presidente provinciale Avis Carlo Sestini -, soprattutto quando la persona interessata è prestata al sociale come volontario e ne rappresenta un cardine. Oggi ci troviamo a riflettere su questa perdita, immane, sproporzionata, inspiegabile. Forse il suo grande cuore, capace di dare tanto sollievo e aiuto come usano fare quotidianamente i tanti donatori e volontari, non ha retto e l’ha tradito, portando una comunità intera e una famiglia come quella avisina, nello sconforto e nello sbigottimento”.

“Anche l’ultimo suo atto terreno ha dimostrato il formidabile altruismo di questo figlio dell’Amiata, optando per la donazione degli organi. Alla figlia Martina, sua ragione di vita, ai suoi familiari, alla comunità di Castel del Piano e ai volontarie consiglieri della amata sezione, giungano le mie personali condoglianze e quelle del consiglio provinciale, nella consapevolezza che quanto ha seminato in vita non potrà mai essere dimenticato e sarà un esempio costante per tutti noi. Ciao Andrea”.