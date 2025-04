MONTEPESCALI – È stato recentemente pubblicato un volume che raccoglie l’eredità culturale e storica di Giotto Minucci, studioso scomparso nel 2016, dal titolo “Scuola, arte e tradizioni raccontate da Giotto Minucci”, edito da Innocenti Editore. Il libro, curato da Stefania Valbonesi con la collaborazione di Luisella Carnesecchi e Fabiana Paladini, rappresenta un omaggio al lavoro di ricerca e divulgazione condotto per anni da Minucci nel territorio di Montepescali.

Un’opera costruita sulle conferenze di Giotto Minucci

Il contenuto del libro è interamente tratto dalle numerose conferenze che Giotto Minucci ha tenuto nel corso del tempo, focalizzandosi sulla storia locale e sul patrimonio artistico e culturale di Montepescali. Il materiale di partenza è composto da un’ampia raccolta di documenti ciclostilati e riproduzioni di testi antichi appartenenti al lascito documentario dello studioso.

Considerato un profondo conoscitore della storia locale e massimo esperto dell’antico sistema degli usi civici, Minucci era anche specialista in orologeria antica. Ha dedicato la propria vita a far conoscere e promuovere il borgo di Montepescali, nel cuore della Maremma.

Un lavoro di rielaborazione per un pubblico ampio

Dopo la sua scomparsa, la famiglia dell’autore ha deciso di mettere a disposizione dell’editore Stefano Innocenti e dell’associazione culturale di Montepescali il prezioso materiale documentale. L’elaborazione del testo è stata affidata alla giornalista Stefania Valbonesi, che ha lavorato nel pieno rispetto del contenuto originale, semplificando e alleggerendo la parte più tecnica per renderla accessibile a un pubblico più ampio.

L’intento è stato quello di mantenere intatto il valore del lavoro di Minucci, ma al tempo stesso avvicinare anche i lettori non specialisti a una storia locale spesso trascurata, rendendola comprensibile e apprezzabile anche da chi si approccia per la prima volta a questi temi.

Un percorso tra identità e memoria

Il libro si propone come guida e compagno di viaggio per studiosi, appassionati e visitatori curiosi di scoprire il tessuto storico e culturale del territorio grossetano. Il percorso narrativo rivela aspetti poco noti ma significativi dell’identità di Montepescali e, più in generale, della Maremma.

Attraverso il racconto delle vicende scolastiche, artistiche e delle tradizioni popolari, l’opera consente di immergersi in un passato ricco di episodi, personaggi e curiosità, offrendo una chiave di lettura che valorizza un patrimonio spesso dimenticato.