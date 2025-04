GROSSETO – Il giorno 15 aprile 2025 una delegazione dell’associazione Italiana Giovani Avvocati – in rappresentanza di Onac Osservatorio Nazionale Aiga Carceri – composta dal presidente Roberto Andrea Fivizzani dal vicepresidente Marlene Rossi e dalle componenti del direttivo Camilla Toninelli e Linda Patrone ha fatto accesso al carcere di Grosseto per la settimana che porta alla Pasqua.

In questa occasione, in continuità con le attività svolte negli anni precedenti, la delegazione oltre a valutare l’evoluzione dello stato dell’arte delle strutture penitenziarie, evidenziare le criticità e le richieste provenienti dal personale amministrativo, dopo ampio confronto ha consegnato alla direttrice della struttura penitenziaria il progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario

elaborato da Aiga e contenente le progettualità in cantiere con il Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap).

“L’iniziativa – dice l’avvocato Fivizzani – è l’occasione per mostrare ai detenuti, al personale amministrativo, sanitario e al corpo di Polizia Penitenziaria l’impegno costante e concreto che la giovane avvocatura profonde al fine di ridare dignità alla detenzione e migliorare la vivibilità delle carceri”.