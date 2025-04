GROSSETO – Terzo rinvio per una gara casalinga del Grosseto Calcio per allerta meteo. Il Grifone non disputerà il match con l’Aquila Montevarchi, valida per la 32esima di campionato nonché turno infrasettimanale prepasquale, domani giovedì ma sabato 19 alle 15.

Questo il dispaccio dell’Ufficio tecnico del Comune di Grosseto: “Il Dirigente, richiamato il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 05 Novembre 2024 che in merito alla verifica della vulnerabilità sismica dello stadio Carlo Zecchini di Grosseto, esprime parere favorevole alle condizioni indicate nella relazione tecnica (inibizione di utilizzo dell’impianto in caso di allerta gialla per vento) nelle more dei lavori di adeguamento; richiamato il protocollo di intervento allegato al verbale della Commissione Provinciale di vigilanza sopra citata che riporta: “in caso di Allerta Gialla per vento, sarà disposta l’inibizione all’uso dell’impianto sportivo”; visto il Bollettino del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile della Regione Toscana, emesso mercoledi 16 aprile che riporta per la Zona O3 l’ Allerta arancione per Vento per la giornata di giovedi 17 aprile 2025 dalle ore 00 alle ore 16.00, dispone per le motivazioni indicate in premesse, l’inibizione all’uso dell’impianto sportivo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, per il giorno 17 aprile 2025 (giovedi)”.