GROSSETO – “Ieri mattina, nella Giornata nazionale del Made in Italy, sono intervenuto alla presentazione del progetto: “Rosmini Progress”, organizzato dal liceo linguistico, delle scienze umane, economico sociale e del Made in Italy, Rosmini di Grosseto. Un progetto molto sentito dai ragazzi della scuola, dagli insegnanti e della dirigente scolastica, Roberta Capitini”.

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, intervenuto ieri presso la sede di banca Tema per assistere alla presentazione del progetto “Rosmini Progress”, cooperativa scolastica simulata, da parte degli studenti del liceo del Made in Italy Rosmini di Grosseto.

“Con questa giornata, infatti, celebriamo noi stessi, il nostro orgoglio, il nostro valore, le nostre radici profonde e la nostra italianità. Un valore, quello del Made in Italy, molto importante, non soltanto a livello economico, ma anche a livello di innovazione, di tradizione e identità”.

“Il Made in Italy spazia in molteplici campi, dai prodotti legati al manifatturiero, al design, alla moda, e a tutti quei prodotti italiani che esportiamo in tutto il mondo. Ai prodotti del nostro territorio, come ad esempio quelli legati alla nostra terra, la Maremma, come i prodotti agroalimentari”

“È importante che anche il mondo della scuola sia attivo nel settore del Made in Italy, quindi ben venga un istituto come il liceo Rosmini di Grosseto che prepari i nostri ragazzi per il futuro”.