GROSSETO – Turno dai due volti per due rose giovanili della Gea. Niente final four di Coppa Toscana per la formazione Under 15, superate nell’ultima giornata sul campo di Porcari 73-48. Le biancorosse rimangono così fuori dalla terza fase per differenza reti nei confronti di Fucecchio, vittorioso contro Pisa. Una conclusione amara per una formazione che per tutto il torneo è rimasta nei primi due posti e che solo nelle ultime due giornate è stata raggiunta e superata. Pepi e compagne, comunque, cercheranno di concludere nel migliore dei modi la stagione, disputando la coppa Primavera: il primo impegno sarà il prossimo 27 aprile in casa contro Baloncesto Firenze. Contro Porcari la sfida si è praticamente decisa nel primo tempo, con le lucchesi avanti di 16 punti.

Gea U15: Pepi, Grilli, Bisanti, Mazzi, Giorgi, Diacene, Sliusar, Manganelli, Cardelli. All. Luca Faragli.

Parziali: 17-10, 41-25; 54-38, 73-48.

A quattro giornate dalla fine, invece, le Under 14 (nella foto) sono saldamente in seconda posizione, con 26 punti, alle spalle di Porcari, con sei punti di vantaggio nei confronti del Florence Basket. Le biancorosse torneranno in campo domenica 27 aprile proprio sul campo di Porcari.

Domenica scorsa è arrivata un’altra bella vittoria sul campo della P.F. Viareggio (35-58), al termine di un match che ha confermato la crescita di tutto il gruppo, che si è presentato al salto a due con alcune assenze. La Gea ha perso di misura il primo quarto, ma poi ha cambiato marcia e per le versiliesi non c’è stata possibilità di rimonta.

Gea U14: Fuiano 8, Franci 2, Grilli 4, Bisanti 11, Gosti, Dema, Sgamato 2, Cardelli 29. All. Luca Faragli.

Parziali 14-12, 23-28; 27-43, 35-58.