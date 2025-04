MAGLIANO IN TOSCANA – La Regione ha finanziato la realizzazione di opere pubbliche in 11 comuni di 7 delle 10 province della Toscana per un totale di 8 milioni e 785mila euro.

Ogni intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma che il presidente Eugenio Giani ha sottoscritto con ciascuno dei sindaci dei Comuni interessati.

Si tratta di Talla e Castelfranco Piandiscò in provincia di Arezzo, di Chianciano Terme, San Gimignano, Sovicille,e Chiusi in provincia di Siena e poi di Montale, in provincia di Pistoia, Magliano in Toscana in provincia di Grosseto, Santa Luce in provincia di Pisa, in provincia di Lucca Borgo a Mozzano e Tresana in provincia di Massa.

“La legge numero 11 del 2025 – spiega Giani – consente di disciplinare le iniziative di supporto economico a quello che sono i servizi offerti nei comuni della della Toscana diffusa: si spazia dalla rigenerazione urbana e riqualificazione urbana al supporto alla risistemazione del palazzi istituzionali e di pubblica utilità, senza dimenticare gli interventi di protezione civile legati sopratutto al tema della difesa del suolo. È indubbio che si tratta dell’attuazione di una legge che va oltre quello che è il rapporto formale con i comuni, ma interviene nelle criticità a livello locale e riesce ad attivare soluzioni concrete. Questa idea di Toscana Diffusa sarà la base anche di tutta un’altra serie di processi che attraverso i bandi porteranno a sostenere due terzi dei comuni della Toscana con strategie e pianificazioni concrete. Condividere questo percorso progettuale con i sindaci è cosa che mi fa particolarmente piacere”.

In particolare nella provincia di Grosseto al Comune di Magliano in Toscana per la ristrutturazione del palazzo civico di Via Garibaldi è destinato un totale di 700.000 euro.

Al comune di San Gimignano (SI) andranno 725.000 euro per la realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico presso il complesso immobiliare denominato “Ex carcere ed ex convento di San Domenico” che si aggiungono ai 166.750 euro già erogati nelle annualità precedenti.

Al Comune di Santa Luce, in provincia di Pisa sono destinati invece 400.000 euro per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia.

In provincia di Siena, a Sovicille (SI) verrà erogato un contributo di 600.000 euro per interventi di riqualificazione dell’area di Via Mascagni nella frazione di Rosia.

A Chiusi, sempre in provincia di Siena, va invece un contributo straordinario di 400.000 euro per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale “Fabio Frullini” che si aggiungono ai 200.000 euro già erogati nelle annualità precedenti.

Con il contributo straordinario di 300.000 euro il Comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, effettuerà interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano e che si aggiungono ai 190.000 euro già erogati nelle annualità precedenti.

In provincia di Massa il contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Tresana servirà per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla.

All’Unione dei Comuni del Pratomagno sono destinati invece 500.000 euro per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Castelfranco Piandiscò, Borro di Rantigioni nella frazione di Faella e che si aggiungono ai 450.000 euro già erogati nelle annualità precedenti.

Al Comune di Chianciano Terme va un contributo straordinario di 3,9 milioni di euro per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente.

A Montale, in provincia di Pistoia, va 1 milione di euro che servirà per i lavori di realizzazione di una nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.

Infine, in provincia di Arezzo, al Comune di Talla vanno 200.000 euro per gli interventi strutturali e di miglioramento sismico del Palazzo comunale.