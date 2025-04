SANTA FIORA – La White Gym Amiata conquista Rosignano concludendo il Campionato Regionale CSI con uno strepitoso bottino di medaglie e coppe.

Fra le agoniste, Eva Pecciarini si conferma la migliore fra le Juniores Super A con l’oro assoluto che la proclama campionessa regionale; per lei il metallo più prezioso anche alla specialità trampolino.

Nella stessa categoria Matilde Montani invece è bronzo assoluto.

Fra le Juniores Super B oro nel trampolino per Camilla Catocci, che fa suo l’argento al corpo libero e si piazza anche quinta nella trave; oltre ad un quarto piazzamento nel corpo libero, Vanessa Elezi sale sul secondo gradino del podio proprio nella trave; bronzo al trampolino per Marika Sargentoni.

Nella categoria Ragazze Super A, bronzo nel trampolino per Isabel Pecciarini; fra le Super B argento nel volteggio per Ambra Ceccarini, mentre Emma Bellucci si supera piazzandosi prima nel corpo libero e nel volteggio e sfiorando il podio con il quarto posto alla trave e al trampolino.

Per le Allieve Super B oro nella classifica assoluta per Miriam Boscagli, che si laurea campionessa regionale; argento assoluto per Cloe Ercolani, oltre al bronzo regionale; tris di metalli preziosi per Greta Quattrini, pro alla trave e alle parallele e agenzo al trampolino, più un quarto piazzamento al corpo libero.

Tripletta sul podio da incorniciare con le Tigrotte Super B: oro nella graduatoria assoluta e titolo regionale per Arianna Coppi, che fa anche suo l’argento al trampolino; argento assoluto per Agata Mancini più il bronzo regionale e un oro al trampolino; il bronzo assoluto è stato preda di Mia Straiano.

Fra le Tigrotte Super A Daria Boscagli è bronzo assoluto al regionale e quarta al trampolino; tris di ori per una Margot Laghi in versione pigliatutto, imbattibile al corpo libero, alle parallele e al trampolino, più un bronzo alla trave e un quarto posto nel volteggio.

Nella categoria Lupette Super A oro assoluto per Amelia Laghi, che conquista anche l’argento e l’oro nel trampolino.

Fra le Ragazze larg., Giulia Pierini è terza nella classifica assoluta; un quinto posto alla trave per Camilla Mastacchini.

“Complimenti a Domitilla Di Donato e Gaia Vichi che sfiorano di poco gli attrezzi – ha commentato l’allenatrice Bianca Macarri – per noi è come se avessero vinto. L’impegno, la costanza, i sacrifici e il duro lavoro hanno portato nuovi traguardi a livello tecnico e dato lustro in questa competizione. Siamo una grande famiglia fatta di allenatrice, staff, genitori e naturalmente le ginnaste, di cui siamo tutti felici e fieri”.

“Sono estremamente fiero – ha concluso il presidente Lucio Fabbrini – di tutto il lavoro svolto che porta queste ginnaste ad affrontare il nazionale che si svolgerà a Lignano, portando a testa alta il nome della Toscana con la nostra piccola realtà White Gym Amiata Santa Fiora”.