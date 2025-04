GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto pesca ancora in Olanda. Si chiama Scott Prins il nuovo lanciatore destro a disposizione del manager Enrico Vecchi (nella foto di DFotografie). Nato ad Haarlemmermeer nel 2001, ha iniziato a giocare nel college a Hillsboro, in Texas, per poi esordire nella Dutch major league a soli diciassette anni con i Dss di Haarlem. Indossa poi le maglie dei Hoofddorp pioniers e degli Amsterdam pirates. Dopo una breve esperienza nel campionato di Curacao, torna con i Pirates olandesi, con cui registra una media pgl di 1.42, 3 vittorie, nessuna sconfitta, 19 inning lanciati e 24 strikeout, e successivamente firma con i Titans di Ottawa. In carriera conta 24 vittorie totali e 16 sconfitte, su un totale di 71 partite giocate (di cui 51 da partente) con una media pgl di 3.25 e 239 strikeout.

“Avevamo avuto l’opportunità di contattare Prins – ha spiegato Enrico Vecchi – quando avevamo già definito la nostra rotazione dei lanciatori. Dopo il piccolo infortunio di Martinus, abbiamo deciso di integrarlo nel gruppo. Prins fa parte della nazionale olandese e darà solidità a tutto il reparto, permettendo a J’Rudjeanon di dedicarsi alla fase offensiva e di riprendere il suo ruolo di closer”.

Tutto pronto per la doppia sfida tra Big Mat Bsc Grosseto e San Marino. I biancorossi di Enrico Vecchi, dopo il debutto trionfale nel derby dello scorso weekend, sfideranno una delle corazzate del campionato di Serie A. “Nel derby – ha dichiara il capitano Diego Luciani – abbiamo dimostrato il valore della nostra squadra. Siamo stati bravi sia in base difensiva che offensiva, giocando rapidamente e bloccando le mazze degli avversari. Ovviamente l’umore è alto e siamo pronti a giocarcela con il San Marino”.

Gara uno si giocherà venerdì 18 aprile, alle ore 20, allo stadio Roberto Jannella di Grosseto, mentre il secondo match ci sarà lunedì 21 aprile, alle ore 16, al campo comunale La Ciarulla Serravalle, a San Marino. “Scenderemo sul diamante di gioco – ha concluso Luciani – con la stessa attitudine con cui abbiamo affrontato il Bbc. Siamo consapevoli delle potenzialità del San Marino, ma vogliamo vincere ed esprimere un ottimo baseball”.