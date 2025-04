GROSSETO – Trasferta di successo per l’Active Maremma alla gara di qualificazione regionale per i campionati italiani di distensione su panca FIPE svoltasi Firenze.

Reduce da un argento nazionale con l’atleta Martina Rossi vinto in una gara di stacco in FIPL a Lodi, il team grossetano ha portato in gara trenta atleti, ventidue uomini e otto donne, portando via gara dopo gara un totale di quattro ori, quattro argenti e un bronzo.

I piazzamenti sono valsi il titolo di migliore società toscana sia maschile che femminile, per il terzo anno consecutivo.

Inoltre l’atleta Sara Guarriello è stata premiata come migliore atleta assoluta della competizione grazie a 83 kg sollevati nella categoria -55 kg.

Speriamo nella qualificazione alle fasi nazionali che si terrano il 24 maggio a Roma di Sara Guarriello e di Samuel Mancosu, atleta di soli 16 anni che ha sollevato 100 kg di panca nella categoria -54 kg laureandosi campione toscano.