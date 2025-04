CASTEL DEL PIANO – Ultimi giorni per iscriversi al Trofeo città di Castel del Piano, prova unica del Campionato regionale giovanile di Cross Country (XCO) la cui prima edizione si terrà sabato 19 aprile.

La competizione è aperta a tutte le categorie: Esordienti, Allievi, Juniores, Under e Master maschili e femminili- affiliate FCI.

Per gli atleti FCI tramite Fattore K il termine fissato è entro le 24:00 del 17 Aprile p.v. (ID 176743). La quota di iscrizione per i Master è di 15 Euro da versare in loco.

Possono partecipare anche i Master di tutti gli enti EPS: iscrizioni in loco.

Il trofeo, organizzato dalla ASD Amiatabike e dedicato alla memoria di Alberto Ferrari (detto “Il Mazzo”), rappresenta un evento di grande rilevanza per il panorama sportivo regionale e si preannuncia come un appuntamento imperdibile per giovani atleti e appassionati di Mountain Bike.

L’evento agonistico si svolgerà lungo un tracciato di circa 3,5 km che verrà ripetuto in base alla categoria di appartenenza degli atleti partecipanti che si snoda nella suggestiva cornice degli Impianti Sportivi del comune amiatino. Il percorso, studiato per garantire un alto livello agonistico, metterà alla prova le capacità tecniche e fisiche dei giovani partecipanti in un ambiente sano e competitivo.

La partenza e l’arrivo saranno situati in prossimità di Via Campo Grande, una posizione strategica che garantirà ottima visibilità per il pubblico che, con il proprio entusiasmo, sarà tra i protagonisti della giornata.

Con questa iniziativa, Castel del Piano ribadisce l’impegno nella promozione dello sport giovanile, valorizzando una disciplina che coniuga passione, impegno e rispetto per la natura.

“Anche per questo, il Trofeo Città di Castel del Piano si candida a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo regionale, celebrando nel miglior modo possibile la memoria di Alberto Ferrari e il valore dello sport – dichiarano i responsabili di Amiata Bike -. Non rappresenta dunque solamente una competizione, ma anche una significativa opportunità per promuovere e raccontare la comunità amiatina. Una giornata di sport, divertimento, condivisione e amicizia”

Nella fasi organizzative, Amiata Bike continua a impegnarsi nel curare al meglio tutti gli aspetti; significativo e prezioso il coinvolgendo del Moto Club Castel del Piano e di AVIS locale per la collaborazione, così come gli sponsor come Coop Unione Amiatina, Tosti, Corsini, Bramerini, Vallati, Bimboli e Panificio Amiata per il sostegno ed in particolare il contributo fattivo del Comune di Castel del Piano che a messo a disposizione tutto quanto necessario.

Organizzazione e sicurezza

La sicurezza è una priorità per gli organizzatori: due le aree di assistenza tecnica lungo il percorso, mentre, un servizio medico e un’ambulanza, saranno presenti presso il punto di partenza/arrivo. Il Pronto Soccorso più vicino si trova a soli 700mt presso l’Ospedale Civile di Castel del Piano.

Il controllo antidoping sarà effettuato presso gli spogliatoi a norma di regolamenti FCI e normative Ministero della Salute.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Partenza: Gli atleti verranno chiamati in griglia 15 minuti prima della propria partenza. La stessa sarà redatta in base alla classifica TOP CLASS.

Ritrovo: dalle ore 7:00 presso impianti sportivi via Campo Grande.

Verifica tessere: Sabato 19 Aprile a partire dalle ore 7:00 alle ore 8:30 (la verifica tessere è comunque possibile per ogni categoria fino a mezz’ora prima di ogni partenza presso il tavolo giuria).

Riunione Tecnica: Sabato 19 Aprile alle ore 08:30 (al termine della verifica tessere).

PROVE PERCORSO:

Venerdì 18 Aprile dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Sabato 19 Aprile alle ore 7:00 alle ore 9:30 dalle ore 9:40 (dopo fine gara esordienti – alle ore 10:00) dalle ore 12:10 (dopo fine gara juniores – alle ore 13:00)

PARTENZE:

9:00 Esordienti II° anno (da regolamento previsto max 45 minuti di gara)

9:02 Esordienti I°anno (da regolamento previsto max 45 minuti di gara) – termine 9:40 Circa

10:00 Donne Juniores (da regolamento previsto max 1:15 minuti di gara)

10:02 Donne Allieve I – II anno (da regolamento previsto max 45 minuti di gara)

10:04 Donne Esordienti i-II anno (da regolamento previsto max 30 minuti di gara) termine 10:50 circa

11:00 Juniores (da regolamento previsto max 1,15 ora di gara)

11:02 Allievi II anno (da regolamento previsto max 1 ora di gara)

11:04 Allievi I Anno (da regolamento previsto max 1 ora di gara) – termine 12:00 Circa

PROVE PERCORSO PER LE GARE POMERIDIANE

13:00 Master II fascia (M4,M5,M6,M7,M8, Master Donne) (da regolamento previsto max 1,15 ora di gara) – termine 14:15 circa

14:30 Master I fascia (ELMT, M1, M2, M3, Under 23, Elite) (da regolamento previsto max 1,15 ora di gara) – termine 15:45 circa

NOTA: gli orari di partenza possono subire variazioni in base al numero dei partenti.

PREMIAZIONE ore 16:00

Verranno premiati I primi 3 classificati di ogni categoria, solo per le categorie giovanili verranno premiati i primi 5 (Per Esordienti e Allievi ci sarà una classifica separata tra 1° e 2° anno).

Non saranno corrisposti i montepremi alle categorie giovanili, ma saranno offerti premi in prodotti di valore superiore.

