GROSSETO – Grande domenica di tiro con l’arco al Trofeo Pinocchio, svoltasi dalla Fitarco presso il campo di gara di Capezzano Pianore, con la Compagnia Maremmana Arcieri di Grosseto fra i protagonisti.

Dei cinque giovanissimi grossetani che hanno partecipato, quattro di loro sono saliti sul podio; tre sul gradino più alto, mentre il quarto si è piazzato al secondo posto; il quinto, dopo una gara in rimonta, si è piazzato subito dietro ai primi.

La gara, a 48 frecce, vedeva categorie suddivise per età, con distanze di tiro che variavano dai 10mt. ai 20mt. La gara, arco olimpico, per i ragazzi anno 2017 sulla distanza di tiro di 10mt, ha visto vincitore Gabriele Cicatiello con un totale di 373 punti; per le ragazze 2014-2015-2016 sulla distanza di tiro di 15mt, secondo posto Roberta Innocenti con un totale di 405 punti.

A seguire nella gara, ragazze 2013 distanza 20mt, ha prevalso Marika Bernazzi con il punteggio di 392.

Ed infine la gara ragazzi 2012, distanza sempre 20mt, è stata dominata da Davide Bellagamba con il punteggio di 406.

I giovani arcieri erano ben supportati dai loro istruttori Antonio Condorelli, Fabio Giomi e Leo Santella.