GROSSETO – Incidente in città tra un’auto e un furgone. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti anche un padre con la figlioletta di soli 9 anni. I due, che si trovavano a bordo dell’auto, sono stati trasferiti in ospedale per i controlli.

L’incidente è avvenuto in via Giotto a Grosseto.

Sul posto la Croce rossa di Grosseto, il 118, la Misericordia e la Polizia municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.