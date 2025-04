Foto di repertorio

ROCCASTRADA – La consigliera di minoranza Franca Gramola, in quota Lega, ha presentato all’amministrazione comunale di Roccastrada una mozione riguardante la sicurezza di via della Collacchia e via Montemassi nella frazione di Ribolla.

“A seguito della mia interrogazione sul tema della sicurezza di via della Collacchia e via Montemassi nell’abitato di Ribolla – dice la consigliera -, presentata lo scorso 11 novembre, non ritenendomi soddisfatta della risposta ricevuta, ritengo importante quest’oggi impegnare concretamente l’amministrazione affinché provveda alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati atti a indurre gli automobilisti a ridurre la velocità al fine di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni in transito”.

“Il rettilineo di quasi due chilometri che attraversa l’abitato di Ribolla, è fortemente trafficato da automobili ed autoarticolati alcuni dei quali non sempre sono rispettosi dei limiti di velocità previsti per il centro abitato; inoltre, questo rettilineo, su cui si affacciano case e incroci a raso, per la maggior parte è privo di marciapiedi”.

“Recentemente la cittadinanza ha consegnato agli uffici comunali una raccolta firme, la seconda in circa 15 anni, per sensibilizzare l’amministrazione comunale alla messa in sicurezza di via Montemassi e via della Collacchia. Visto che i residenti della zona continuano a segnalarci diversi problemi tra i quali l’elevata velocità dei mezzi e la difficoltà di attraversare la strada in sicurezza, ritengo doveroso, a fronte delle innegabili criticità del tratto stradale stesso, impegnare l’amministrazione nella realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati”.