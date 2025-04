GROSSETO – Quanti di voi hanno un amico a quattro zampe? Io ne ho 3 considerando 2 felini famelici e una dispettosa barboncina di nome Isotta, per loro cerco sempre di preferire fare prevenzione in modo naturale, questo sia per i piccoli disturbi digestivi/intestinali, o alle vie urinarie, problemi dermatologici o come prevenzioni di zecche e pulci.

Molti oli essenziali hanno ne tempo dimostrato la loro efficacia contro parassiti come pidocchi (anche per bambini a scuola), vedi l’olio essenziale di lavanda o per le zecche da staccare utilizzando la lavanda spiga che e una tipologia di lavanda più adatta al problema delle zecche. Io per esempio l’olio lo uso come antizanzare d’estate su di me.

Sui ns amici a 4 zampe ho ottenuto riscontri positivi anche nelle malattie degenerative utilizzando rimedi naturali e fiori di Bach.

Questa settimana voglio proprio darvi delle ricette per fare in casa antiparassitari e antipulci con oli essenziali, potete provarlo già da ora e magari fare le vs valutazioni man mano, se solo vi portasse ad utilizzare il chimico nei mesi più caldi come luglio e agosto perché magari siete in vacanza tra pinete e boschi sarebbe già un grande obiettivo raggiunto sia di risparmio economico e di prodotti chimici che i ns animaletti sono costretti ad assorbire.

Ecco allora qualche ricettina fai da te di spray o di olio concentrato che potete utilizzare prima di uscire o magari facendo un bel massaggio sul pelo e cute del cane prima di lavarlo.

SPRAY PER TENERE LONTANI GLI INSETTI:

idrolato di menta piperita 50 ml

idrolato di lavanda 50 ml

oe geranio 6 gocce

oe citronella 3 gocce

oe menta piperita 3 gocce

oe lavanda 6 gocce

oe cedro 5 gocce

utilizzare un flacone scuro con lo spray dove miscelate prima la parte degli idrolati e poi aggiungete gli oli essenziali e che miscelerete accuratamente dopo averli aggiunti. Fate attenzione quando lo spruzzate di stare lontano dagli occhi e dal naso del vs animale.

La stessa miscela di oli essenziali e nella stessa quantità sopra potete diluirli in 15ml di olio di mandorle così da applicarlo poi direttamente sulla cute nei punti non raggiungibili dal leccarsi del cane oppure su una bandana da legare al collo prima di uscire per la loro passeggiata.

Che ne dite anche di provare una ricettina di shampoo?

Eccone una per uno shampoo pulci e insetti

240 ml di shampoo naturale senza alcali, paraffina e Sali

1 goccia di olio essenziale di salvia sclarea

2 gocce di olio essenziale di citronella

8 gocce di olio essenziale di menta piperita

4 gocce di olio essenziale di limone

Questa ricetta la potete usare ogni volta che lavate il vostro animaletto.

A questo punto non rimane che farci sapere come vanno i vostri esperimenti naturali