PORTO SANTO STEFANO – Sul podio in ogni categoria. E’ il risultato delle atlete dell’ASD Don Bastianini dopo le due tappe regionali del Campionato Csi di ginnastica artistica femminile.

L’ottimo lavoro svolto in palestra ha fatto emergere le capacità tecniche di tutte le atlete, con risultati sportivi che sono l’apice del duro impegno che le ginnaste mettono nel perseguire i loro obbiettivi. Precisione armonia ed eleganza le caratteristiche che contraddistinguono le atlete santostefanesi.

Il tecnico Giulia Anichini, a conclusione del campionato Csi, si dice veramente soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti dalle sue atlete, commentando: “Il risultato di un allenamento continuo, attento, preciso e determinato nell’insegnamento della bella ginnastica a tutti i livelli”.

Gara da incorniciare per Emily Fanciulli, che conquista il terzo posto del podio assoluto.

Matilde Montecchiani si è piazzata prima classificata al corpo libero e seconda al volteggio.

Quarto piazzamento alla trave per Diletta Colli, dove Nicole Coli è arrivata quinta, per poi battere tutte le rivali al volteggio e regalarsi il primo posto.

Prima al volteggio anche Amato Giulia Amato, oltre che seconda alla trave.

Aurora Galandrini è arrivata quarta al volteggio e quinta alla trave, dove Gaia Picchianti ha chiuso in quarta posizione.

Buone le prestazioni anche di Dayana di Roberto, Emma Benedetti, Asia Galatolo, Pampanini Niloufar, Gioia Terramoccia e Gaia Massimi Gaia.

Due quinti posti per Giulia Ferrari, alla trave e al corpo libero; stesso piazzamento per Jessica Lauro al mini trampolino.

Jennifer Lauro si è piazzata quarta alle parallele asimmetriche e quinta al trampolino elastico.

Subito fuori dal podio, a testa altissima, anche Gioia Manuguerra alle parallele asimmetriche

Secondo posto titolo di vicecampionessa regionale per Veronica Formisano Veronica Seconda nella classifica assoluta .

Terzo posto nella grduatoria assoluta per Daisy Gabrielli, più un terzo posto nella classifica regionale di categoria.

Senza rivali invece, tanto da conquistare il titolo regionale, è stata Francesca Solari, prima nella classifica assoluta; secondo posto e titolo di vicecampionessa per Adele Montecchiani.

Sofia Schiano si è piazzata seconda al mini trampolino elastico e terza nella classifica assoluta.

Diletta Galletti ha chiuso seconda al volteggio, terza alla trave, quinta al corpo libero e quarta alle parallele asimmetriche.

Primo gradino del podio per Gioia Colì al mini trampolino, che poi si afferma seconda al volteggio, terza al corpo libero, quarta alla trave e quinta alle parallele asimmetriche.

Leila Breschi chiude quarta al corpo libero, prima alla trave, quarta al volteggio e terza alle parallele asimmetriche.

Per Gaia Solari invece il terzo piazzamento al corpo libero e poi al volteggio, il secondo alla trave e il quinto alle parallele asimmetriche.

Joe Breschi in crescendo: quarta al mini trampolino, seconda alla trave e prima al corpo libero e al volteggio.

Alena Atzori ha archiviato il mini trampolino e le parallele asimmetriche al terzo posto, arrivando prima alla trave, quinta al volteggio e seconda al corpo libero.

Gioia Covitto non ha avuto rivali nella trave e alle parallele asimmetriche, piazzandosi quinta al mini trampolino e al volteggio, oltre che quarta al corpo libero.

Tante volte sul podio, infine, anche Alisa Hulevska: prima al corpo libero, seconda alla trave e al volteggio e terza alle parallele asimmetriche.

Il compito delle ragazze del Don Bastianini non può dirsi terminato: a seguire il Campionato Regionale della federazione Ginnastica d’Italia, oltre ai vari tornei già in programma; per molte di loro, visto i risultati ottenuti, c’è già il pass per le finali nazionali Csi che si terranno a Lignano Sabbiadoro.