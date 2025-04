GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.​

Santo del giorno:

Oggi si celebra San Benedetto Giuseppe Labre, noto come il “pellegrino della carità”. Nato in Francia nel 1748, rinunciò alla vita monastica per abbracciare una vita di pellegrinaggio e preghiera, vivendo in povertà e dedicandosi all’assistenza dei bisognosi. Morì a Roma nel 1783 ed è ricordato per la sua profonda spiritualità e umiltà.​

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba : 06:29​

Tramonto: 19:56​

Nati oggi:

Leonardo da Vinci (1452): genio del Rinascimento italiano, eccelse in numerosi campi tra cui pittura, scultura, ingegneria e anatomia.​

Claudia Cardinale (1938): attrice italiana di fama internazionale, protagonista di numerosi film di successo.​

Emma di Normandia (circa 985): regina consorte d’Inghilterra, Danimarca e Norvegia, figura influente nel panorama politico del suo tempo.​

Elizabeth Montgomery (1933): attrice statunitense, celebre per il ruolo nella serie televisiva “Vita da strega”.​

Ed O’Brien (1968): chitarrista britannico, membro della band Radiohead.​

Accadde oggi:

1912 : il transatlantico Titanic affonda nell’Oceano Atlantico dopo aver urtato un iceberg, causando la morte di oltre 1.500 persone.​

1452 : nasce Leonardo da Vinci, una delle menti più brillanti del Rinascimento.​

1945 : le forze britanniche liberano il campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania, rivelando al mondo le atrocità naziste.​

1947: viene fondata la Lega Araba, organizzazione che promuove la cooperazione tra i paesi arabi.​

Curiosità sulla Maremma: la Rocca di Montauto

Nel cuore della Maremma grossetana, nel comune di Manciano, sorge la suggestiva Rocca di Montauto, conosciuta anche come “La Roccaccia”. Questa storica fortificazione medievale, oggi in rovina, domina la valle del Fiora e ha svolto per secoli un ruolo cruciale nella difesa del territorio. Costruita in epoca medievale, la rocca passò sotto il controllo di diverse potenze, tra cui la famiglia Aldobrandeschi, il Comune di Orvieto, la Repubblica di Siena e infine i Medici. Oggi, la Rocca di Montauto è parte della Riserva naturale di Montauto, un’area protetta che conserva una ricca biodiversità, rendendola una meta ideale per gli appassionati di storia e natura.​

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.