ROCCASTRADA – Un grosso lupo è stato filmato ieri mattina alle 8.30 nel comune di Roccastrada, in un campo davanti ad un resort in zona Sbocco di Meleta.

«Nei campi di fronte al resort pascolano spesso le pecore – racconta chi ha fatto il filmato – ed è un tratto di strada molto frequentato da persone a piedi o che portano a spasso il cane. la presenza di un lupo, per chi non lo sa, potrebbe essere molto pericoloso. Specie per chi gira con degli animali».

Abbiamo girato il video ad un biologo esperto della fauna locale che ha confermato trattarsi di un lupo.

–