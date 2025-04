GROSSETO – Weekend all’insegna dell’oro per la Polisportiva Barbanella Uno alla seconda tappa del circuito regionale CSI a Rosignano.

Nella categoria super A Tigrotte (10 anni) vince la prova e il campionato Miriam di Gregorio, seguita dalla compagna di squadra Emma Mori che conquista il titolo di vice campionessa regionale. Medaglia d’argento anche per Aurora Romiti nelle specialità trave e volteggio e bronzo al corpo libero.

Fra le super A Allieve (11 anni) vince la medaglia d’oro e il titolo di campionessa regionale Daria Pezzuto, seguita da Giulia Lori seconda classificata.

Nella super A Ragazze (13 anni) abbiamo un podio tutto firmato Polisportiva Barbanella Uno: oro per Chiara Minelli, argento per Alessia Lori e bronzo per Petra Parmesani.

Passando alla categoria super B allieve di specialità, conquista il primo posto al trampolino e al corpo libero Mia Del Ghianda, mentre nella categoria junior è oro al corpo libero e bronzo al volteggio per Martina Radiconi e argento alle parallele e bronzo alla trave per Anna Capasso entrambe all’esordio in questa categoria.

Inoltre, per la prima volta, le ginnaste della Polisportiva si sono confrontate anche con la specialità del trampolino, ottenendo risultati sbalorditivi: conquista il primo posto Chiara Minelli seguita da Alessia Lori nella categoria ragazze, bronzo per Daria Pezzuto nella categoria allieve e, per concludere medaglia d’argento per Emma Mori seguita da Miriam di Gregorio nelle Tigrotte.

Passando invece alla categoria large Ragazze, vittoria del campionato per Susanna Cerretti. Per quanto riguarda il campionato di specialità, medaglia di bronzo al corpo libero per Giulia Zoppas e alla trave per Viola Bentivoglio.

Nella categoria Allieve, terzo posto assoluto per Matilde di Sarno e, nella specialità, medaglia di bronzo al corpo libero per Rebecca Pegoraro seguita da Maria Orlandi che sfiora il podio posizionandosi quarta.

Nella categoria Tigrotte specialità trave, oro per Emilia Cambur e bronzo per Aurora Di Lemma che ottiene anche il terzo posto al volteggio. Infine, bronzo anche per Dafne Tinti al trampolino.

Grossetane non meno vincenti nel concorso a squadre: nella categoria Small successo del team formato da Matilde Nardi, Irene Marcotulli, Jamilia Bondouk, Francesca Fossati e Dalia Bondouk, seguite dalla squadra composta da Tara Freya Corsetti, Eva Barbagli, Aurora Tocchi, Chiara Augugliaro e Dafne Tirelli.

Un weekend entusiasmante per concludere la prima parte di questa stagione, che riprenderà a maggio con le finali regionali individuali e a squadre di federazione. Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali, Serena Sabato e Linda Zambernardi non potrebbero essere più fiere delle proprie ginnaste e tornano in palestra pronte a ricaricarsi.