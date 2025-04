PITIGLIANO – Aperte le iscrizioni ai campus estivi 2025, nel comune di Pitigliano, per bambini e bambine dai tre ai sei anni e per ragazzi e ragazze dai sette ai quattordici anni. C’è tempo fino al 12 maggio per presentare la domanda.

“Il Comune di Pitigliano garantisce ogni anno questo importante servizio – commenta Irene Lauretti assessora alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Pitigliano –coprendo parte delle spese di attivazione dei centri estivi per assicurare una tariffa più contenuta. I campi estivi non sono solo un supporto concreto per le famiglie nel periodo estivo in cui le scuole sono chiuse, ma anche un’esperienza educativa di qualità che aiuta la crescita equilibrata dei bambini e dei ragazzi, in un ambiente sano e stimolante. Le attività previste sono pensate per coltivare la curiosità, la creatività e il senso di comunità, valorizzando al contempo il patrimonio naturalistico e culturale del nostro territorio”.

Nel caso dei bambini dai tre ai sei anni il campus si svolgerà nelle settimane dal 14 al 25 luglio, presso la scuola dell’Infanzia di Pitigliano in via Madonna del Fiore, dal lunedì al venerdì con orario 8-16 ed erogazione del pasto. Il servizio verrà attivato con un numero minimo di iscrizioni pari a 16 e fino ad un numero massimo di 18 partecipanti per ogni settimana di riferimento. Il campus prevede laboratori, giochi e attività da svolgere presso la sede della scuola.

Nel caso dei ragazzi dai sette ai quattordici anni il campus si svolgerà nelle settimane dal 14 al 25, presso i locali della Scuola secondaria di I grado Umberto I, in via Don Minzoni. Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 23 partecipanti e fino ad un numero massimo di 30 per ogni settimana. Il campus prevede laboratori, giochi e attività da svolgere presso la sede della scuola. Inoltre, saranno programmate sei uscite: all’orto botanico Corsini; visita alle sorgenti di Santa Fiora; gita in fattoria all’azienda agricola Poggio Faraone; visita al pozzo della cava Orvieto; al parco dei mostri di Bomarzo, infine all’eremo di Poggio Conte e ai romitori rupestri della Valle del Fiora. Nei giorni in cui i ragazzi resteranno nella scuola l’orario sarà 8-14 compreso il pranzo, mentre nei giorni in cui sono previste le uscite l’orario sarà 8-16 con pranzo al sacco.

Le domande dovranno essere presentate, sull’apposito modello entro il 12 maggio esclusivamente secondo le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata alla casella [email protected] solo ed esclusivamente da indirizzo Pec, previa verifica dell’avvenuta ricezione dagli estremi della protocollazione; oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pitigliano, P.zza G. Garibaldi n.37- 58017 Pitigliano-GR.

Al seguente link gli avvisi e i moduli di domanda

https://www.halleyweb.com/c053019/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=777

Info: 0564/616322 [email protected] e [email protected]

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune e all’albo on line.