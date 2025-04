GROSSETO – Continua l’impegno di Cna Grosseto sul tema della conciliazione vita-lavoro.

Dopo essersi aggiudicata un contributo di 100mila dalla Regione Toscana per sperimentare nuove modalità di gestione dell’attività lavorativa, in un’ottica di sostenibilità e parità, l’associazione grossetana degli artigiani e della piccola impresa ha organizzato un evento, aperto gratuitamente a tutte le imprese, per conoscere le opportunità messe in campo dalla Regione.

“Aziende e benessere: i finanziamenti per la conciliazione vita-lavoro” è il titolo dell’evento in programma per mercoledì 16 aprile, alle 17, nella sala conferenze “Maurizio Masini” di Cna Grosseto. Un incontro per parlare dei distretti di conciliazione anche con il supporto di Anthony Colaninno, titolare di Value Uplift consulting e consulente di Cna per i progetti presentati e finanziati integralmente dall’amministrazione regionale.

“Sono molti gli aspetti che si possono sperimentare sul tema della conciliazione – dice Elena Dolci, responsabile di Cna Servizi – e desideriamo illustrarli alle imprese e facilitarle, se lo desiderano, nel percorso di progettazione e presentazione dei progetti per il finanziamento regionale. D’altra parte, il welfare aziendale è un tema sempre più determinante anche per la qualità della vita delle persone e un’organizzazione ben gestita, che tenga conto delle esigenze dei lavoratori e proponga soluzioni concrete, può fare la differenza, anche in termini di produttività e di clima interno”.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0564 452909 o scrivere a [email protected]