GROSSETO – Fine settimana carico di emozioni e risultati importanti per il Judo Grosseto ASD, che si è distinto al 21esimo Trofeo di judo Città di Rosignano, manifestazione, a livello interregionale, confermando l’eccellente stato di forma del gruppo e la qualità del lavoro portato avanti in palestra. Sabato protagonisti sette grossetani nelle categorie Esordienti A, Esordienti B, Cadetti e Junior; più che buone le prestazioni complessive, con un argento conquistato da Massimo B. e due bronzi portati a casa da Eduardo e Gabriele F. Non è mancato qualche momento difficile: William M., Edoardo K., Julia P. e Maria Francesca M. non sono riusciti ad esprimersi al meglio, ma resta la fiducia nelle loro potenzialità e nella crescita che li attende.

I risultati migliori sono arrivati il giorno dopo con una grande partecipazione dei più giovani: ben dodici judoka in gara, suddivisi tra le categorie Ragazzi, Fanciulli e Bambini. Il bottino è stato straordinario: 10 medaglie d’oro con Federico B., Guglielmo C., Biagio Antonio M., Davide R., Enrico L., Nikita F., Enea S., Gabriel G., Samuele V., Giosuè F., una d’argento con Sebastian A. ed infine un bronzo con Mattia R. Un risultato che ha consentito al Judo Grosseto di conquistare il secondo posto nella classifica generale delle società presenti, un traguardo che parla di talento, preparazione e spirito di squadra. Grande la soddisfazione dello staff tecnico, che ha visto in questo weekend non solo delle ottime medaglie, ma anche la conferma del percorso di crescita dei ragazzi e del lavoro quotidiano fatto con passione, impegno e attenzione verso ogni singolo atleta.